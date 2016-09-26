Политика

Ruposters.ruRuposters.ruНидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35". Позже стало известно, что он был отложен в связи с допросом Цемаха, который провели следователи из Нидерландов.
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