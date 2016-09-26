Политика
Ruposters.ruНидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35". Позже стало известно, что он был отложен в связи с допросом Цемаха, который провели следователи из Нидерландов.
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Власти Нидерландов выразили сожаление в связи с передачей РФ фигуранта дела MH17
Интерфаксвчера в 09:55
Амстердам отреагировал на выдачу России свидетеля по делу о крушении Boeing
Говорит Москвавчера в 08:29
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:34, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил о договоренности с Путиным о прекращении войны
Возможно, официальное заявление еще готовится. Но по словам Владимира Зеленского он договорился о прекращении конфликта на Донбассе.
Аргументы недели вчера в 10:45
Политика
Песков объяснил, почему Путин лично следит за ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин лично контролирует работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Life.ru 10:58
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
Экспресс газета 08:21
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Политика
В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России
Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Фигурное катание
Медведева упала на произвольной программе
Спорт день за днем 12:13
Политика
В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче
Чемпионат 13:17
Футбол
Тренер Казахстана сравнил Россию с Бельгией
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020.
Спорт-Экспресс 13:15
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Автоспорт
Феттель, Стролл и Элбон получили штрафные баллы
Феттель за свои действия, которые привели к столкновению со Строллом, получил самое серьёзное наказание, имеющееся в арсенале стюардов (за исключением дисквалификации) – 10-секундный Stop&Go и 3 штрафных балла.
F1news.ru 11:58
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Политика
На выборах в Свердловской области избиратели показывают низкую явку
За кандидатов, желающих получить мандат депутата Госдумы в Серовском избирательном округе голоса отдали 12,88% избирателей.
Екатеринбург-ТВ 04:33
Политика
В МВД к 17:00 поступило 315 сообщений о происшествиях на выборах
По состоянию на 17:00 мск 8 сентября с начала голосования по всей России в МВД поступило 315 сообщений о нарушениях на выборах, однако треть из них не подтвердилась.
Известия 11:43
Гаджеты
Microsoft научила ОС Windows 10 звонить со смартфона
Минувшим летом компания Microsoft представила новую функцию зеркального отображения оповещений, приходящих на Android-смартфон, через Windows 10 на экране компьютера.
Дни24 12:46
Единоборства
Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье
Конор Макгрегор отреагировал на победу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.
Лезги газет 05:58
Политика
О ходе выборов губернатора Липецкой области доложили в ЦИК
Председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов 8 сентября стал участником прямой линии с ЦИК, где в режиме в реального времени мониторится ход региональных выборов на всей территории России.
LipetskMedia.ru 12:40
Политика
Путин уволил защищавшего детей генерала
Президент России Владимир Путин освободил генерала-майора юстиции Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 12:16
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
Страна Советов on-line 08:26