Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча, прошедшая в Белфасте, завершилась со счётом 0:0.

Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

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