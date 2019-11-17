Футбол

ЧемпионатЧемпионатНидерланды вышли на Евро-2020, сыграв вничью с Северной Ирландией

Северная Ирландия — Нидерланды
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Уиндзор Парк»
11′
Мартен де Рон
30′
Йоэл Велтман
36′
Мартен де Рон
Дэви Проппер
Стивен Дэвис
40′
Джордж Сэвилл
Майкл Смит
58′
65′
Стевен Бергейс
Люк де Йонг
Корри Эванс
Ниалл Макгинн
70′
Джамал Льюис
Джордан Томпсон
81′
Стюарт Даллас
84′
90′
Райан Бабел
Натан Аке
Команда Рональда Кумана, набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы C, Северная Ирландия (13) — третье. В заключительном, 10-м туре квалификации Нидерланды в Амстердаме сыграют с Эстонией, а Северная Ирландия во Франкфурте встретится с Германией.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Голландия впервые сыграла вничью в отборе Евро-2020, не забив Северной Ирландии – 0:0

Sports.ru09:48

Гол Влашича вдохновил Хорватию, команду Промеса вывела на Евро нулевая ничья

Спорт-Экспресс17:45

Евро-2020, квалификация, Северная Ирландия - Голландия, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru14:30

Нидерланды вышли на Евро-2020, сыграв вничью с Северной Ирландией

Чемпионат16:35

Сборные Германии и Нидерландов квалифицировалась на Евро-2020

Матч ТВ16:38

Германия и Голландия вышли на Евро-2020

Sport24.ru16:37

Сборные Германии и Нидерландов квалифицировалась на Евро-2020

Sportbox.RU16:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:48, Вашингтон
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости 19:24
Экономика

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Известия 14 ноября в 18:19
Космос

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru 02:41
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия 21:45
Футбол

Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
РИА Новости 13:52
Футбол

РФС ожидает, что Adidas предоставит новую форму для сборной России

Российский футбольный союз надеется получить от компании Adidas новую эксклюзивную форму для сборной страны по футболу, пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.
Аргументы и Факты вчера в 08:59
Общество

Галкин прокомментировал сообщения о запрете концертов

БИЗНЕС Online вчера в 15:22
Спорт

В Союзе биатлонистов России произошел скандал

Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Взгляд.ру 22:38
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку Су-35 у России

Соединенные Штаты пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки у России истребителей Су-35.
Московский Комсомолец вчера в 01:49
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Кино

Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом

Профиль вчера в 10:23
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета 04:29
Игры

Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare

Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Goroday.ru вчера в 18:05
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru 22:19
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 17:39
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Шоу-бизнес

Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа

Супруга спортсмена прервала молчание и рассказала о желании мужа, которому она следует.
StarHit.ru 10:00
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru вчера в 11:57
Экономика

РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
RT на русском 14 ноября в 07:08
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Экономика

В России может появиться 50-рублевая монета

Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
REGNUM вчера в 04:05
Политика

Индия предпочла французские Rafale вместо Су-30МКИ

РЕН ТВ 20:37
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Кино

Сборы «Джокера» в прокате достигли миллиарда долларов

Мировые сборы «Джокера» (Joker) достигли одного миллиарда долларов.
Профиль 10:35
Футбол

Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы

Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
РИА Новости вчера в 13:59
Происшествия

На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале

В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
REGNUM 11:40
Единоборства

Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Лезги газет вчера в 13:36
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 04:55
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК 15:17
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное