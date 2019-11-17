Футбол
ЧемпионатНидерланды вышли на Евро-2020, сыграв вничью с Северной Ирландией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Уиндзор Парк»
|11′
Мартен де Рон
|30′
Йоэл Велтман
|36′
Мартен де Рон
Дэви Проппер
Стивен Дэвис
|40′
Джордж Сэвилл
Майкл Смит
|58′
|65′
Стевен Бергейс
Люк де Йонг
Корри Эванс
Ниалл Макгинн
|70′
Джамал Льюис
Джордан Томпсон
|81′
Стюарт Даллас
|84′
|90′
Райан Бабел
Натан Аке
|30%
|Владение мячом
|70%
|4
|Удары в сторону ворот
|7
|–
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|6
|2
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Северная Ирландия
Расстановка 4‑3‑3
1
Пикок-Фаррелл
7
Макгинн
20
Кэткарт
5
Эванс
15
Томпсон
17
Макнейр
8
Дэвис
19
Смит
14
Даллас
21
Мадженнис
18
Уайт
1
Силлесен
2
Велтман
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
6
Проппер
20
ван де Бек
21
Де Йонг
19
де Йонг
5
Аке
11
Промес
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
Команда Рональда Кумана, набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы C, Северная Ирландия (13) — третье. В заключительном, 10-м туре квалификации Нидерланды в Амстердаме сыграют с Эстонией, а Северная Ирландия во Франкфурте встретится с Германией.
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