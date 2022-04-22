Нидерланды хотят стать независимыми от российского газа, нефти и угля к концу 2022 г., сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетической политики страны Роба Йеттена.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после высказывания основателя полка «Азов» Андрея Билецкого о возможности удара украинских вооруженных формирований ракетами «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», запланированного в Мариуполе.