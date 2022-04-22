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Нидерланды заявили о намерении отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года

Нидерланды хотят стать независимыми от российского газа, нефти и угля к концу 2022 г., сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетической политики страны Роба Йеттена.
Ведомости
Как отмечает издание, Голландия примерно на 15% зависит от российского газа.
Коммерсантъ
13 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают эмбарго на поставки российского газа.
Известия
В рамках пятого пакета санкций Евросоюз ввел запрет на импорт российского угля, который начнет действовать с августа 2022 года.
Коммерсантъ

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В Нидерландах планируют отказаться от российских энергоносителей к концу года
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Нидерланды намерены отказаться от закупок газа, нефти и угля из России к концу этого года
ПРАЙМ10:20
Нидерланды откажутся от российских энергоресурсов к концу года
Московский Комсомолец09:13
В Нидерландах заявили о планах отказаться от газа и нефти из России к концу года
Известия09:27
Нидерланды откажутся от газа, нефти и угля из России к концу 2022 года
Коммерсантъ09:50
Нидерланды намерены отказаться от российского газа, нефти и угля к концу года
ТАСС09:01
Нидерланды хотят отказаться от российского газа до конца года
Газета.Ru09:45

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