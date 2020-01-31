По итогам 2019 года Россия заняла предпоследнее место в Европе по уровню потребительского доверия, опережая только Украину (63 пункта) и уступая Белоруссии (71 пункт) и Италии (70 пунктов). С 69% до 79% выросло число россиян, которым приходится экономить, отмечается в исследовании.

с чего всё началось

В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем. Они сокращали траты на покупку одежды и бытовой техники, развлечения. Даже старались реже пользоваться личным автомобилем, поскольку это затратно.

Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят

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