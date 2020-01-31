Экономика

Газета.RuГазета.RuNielsen: 70% россиян признались в том, что экономят

В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем. Они сокращали траты на покупку одежды и бытовой техники, развлечения. Даже старались реже пользоваться личным автомобилем, поскольку это затратно.
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с чего всё началось

Уровень доверия российских потребителей опустился на предпоследнее место в Европе

По итогам 2019 года Россия заняла предпоследнее место в Европе по уровню потребительского доверия, опережая только Украину (63 пункта) и уступая Белоруссии (71 пункт) и Италии (70 пунктов). С 69% до 79% выросло число россиян, которым приходится экономить, отмечается в исследовании.
Коммерсантъ30 января в 12:59

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Уровень доверия российских потребителей опустился на предпоследнее место в Европе

Коммерсантъ30 января в 12:59

Россияне разочаровываются в экономике РФ и боятся расходов

ПРАЙМвчера в 07:57

Эксперты назвали причины для беспокойства и экономии россиян

Телеканал 360°30 января в 21:41

Не время тратить деньги: Две трети жителей России признались социологам в экономии

Царьград30 января в 22:36

Главные новости маркетинга и медиа, 31 января

Adindex.ru30 января в 23:59

Потребительское доверие россиян стало снижаться

Росбалтвчера в 04:43

Потребительское доверие граждан России снизилось — исследование

Красная веснавчера в 00:11
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Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Газета.Ru вчера в 14:18
Происшествия

Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке

Сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали осужденного, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области.
Газета.Ru 03:26
Шоу-бизнес

Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»

Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Суть событий вчера в 01:08
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru 02:59
Кино

В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel

На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Игромания.ру вчера в 07:23
Футбол

Старший сын Зидана перешел в «Альмерию»

Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, продолжит карьеру в Испании.
Sport24.ru вчера в 19:39
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Политика

Помпео прибыл с визитом в Белоруссию

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, сообщает Белта.
Газета.Ru 02:51
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Технологии

Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
REGNUM 30 января в 18:48
Здоровье

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
РИА Новости вчера в 23:12
Гаджеты

В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2

В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2, о чем сообщила компания HMD Global, владеющая брендом на телефоны Nokia.
Что происходит вчера в 04:38
Шоу-бизнес

Экс-супруга Богомолова исполнила смелый танец в присутствии Собчак

Актриса стала раздеваться на сцене На прошедшем в столичном театре на Малой Бронной светском мероприятии, посвященном кино, зрители в зале засняли чувственный танец Дарьи Мороз.
WomanHit.ru вчера в 10:07
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета вчера в 01:55
Происшествия

Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица

Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.
РБК 01:53
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
Piter.tv вчера в 04:33
Футбол

ФК «Ростов» в Катаре сыграет со «Спартаком»

Игра состоится в Катаре в субботу. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что рассматривает Кубок, как этап подготовки к сезону.
Rostov gazeta 02:13
Политика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости вчера в 10:07
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"
Piter.tv 29 января в 06:24
Музыка

Илон Маск записал электронно-танцевальный трек

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск записал музыкальный трек.
МИР 24 вчера в 07:40
Политика

Названа зарплата Медведева на новой работе

Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
Газета.Ru 30 января в 12:40
Политика

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
DixiNews вчера в 06:20
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 29 января в 05:46
Политика

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК вчера в 02:27
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Газета.Ru 30 января в 07:50
Транспорт

Штрафы для таксистов за нарушения ПДД предложили повысить вдвое

Министерство транспорта разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для водителей общественного транспорта и такси за некоторые нарушения правил дорожного движения.
РИА Новости 02:48
Биатлон

«Прикручивала лампы, долбила перфоратором, влезала на холодильник, ставила вытяжку». Интервью с Кристиной Резцовой

Света Миронова, самая быстрая, как вы говорите, с одним промахом выиграла медаль.
Матч ТВ 01:44
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском вчера в 11:05
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