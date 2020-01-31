Экономика
Газета.RuNielsen: 70% россиян признались в том, что экономят
В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем. Они сокращали траты на покупку одежды и бытовой техники, развлечения. Даже старались реже пользоваться личным автомобилем, поскольку это затратно.
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с чего всё началось
По итогам 2019 года Россия заняла предпоследнее место в Европе по уровню потребительского доверия, опережая только Украину (63 пункта) и уступая Белоруссии (71 пункт) и Италии (70 пунктов). С 69% до 79% выросло число россиян, которым приходится экономить, отмечается в исследовании.Коммерсантъ30 января в 12:59
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Уровень доверия российских потребителей опустился на предпоследнее место в Европе
Коммерсантъ30 января в 12:59
Не время тратить деньги: Две трети жителей России признались социологам в экономии
Царьград30 января в 22:36
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Помпео прибыл с визитом в Белоруссию
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Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
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В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
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В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2
В России стартовали продажи улучшенного смартфона Nokia 7.2, о чем сообщила компания HMD Global, владеющая брендом на телефоны Nokia.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Богомолова исполнила смелый танец в присутствии Собчак
Актриса стала раздеваться на сцене На прошедшем в столичном театре на Малой Бронной светском мероприятии, посвященном кино, зрители в зале засняли чувственный танец Дарьи Мороз.
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В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
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Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица
Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
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Политика
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск записал музыкальный трек.
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Названа зарплата Медведева на новой работе
Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
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Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
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Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
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Биатлон
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Света Миронова, самая быстрая, как вы говорите, с одним промахом выиграла медаль.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».