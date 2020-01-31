Экономика

Газета.RuГазета.RuNielsen: 70% россиян признались в том, что экономят

В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем. Они сокращали траты на покупку одежды и бытовой техники, развлечения. Даже старались реже пользоваться личным автомобилем, поскольку это затратно.
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с чего всё началось

Уровень доверия российских потребителей опустился на предпоследнее место в Европе

Уровень доверия российских потребителей опустился на предпоследнее место в Европе После двух кварталов роста индекс потребительского доверия россиян к концу 2019 года снова сократился с 73 до 68 пунктов. По этому показателю Россия опустилась на предпоследнее место в Европе, опережая только Украину.
Коммерсантъ30 января в 12:59

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Уровень доверия российских потребителей опустился на предпоследнее место в Европе

Коммерсантъ30 января в 12:59

Россияне разочаровываются в экономике РФ и боятся расходов

ПРАЙМвчера в 07:57

Эксперты назвали причины для беспокойства и экономии россиян

Телеканал 360°30 января в 21:41

Не время тратить деньги: Две трети жителей России признались социологам в экономии

Царьград30 января в 22:36

Главные новости маркетинга и медиа, 31 января

Adindex.ru30 января в 23:59

Потребительское доверие россиян стало снижаться

Росбалтвчера в 04:43

Потребительское доверие граждан России снизилось — исследование

Красная веснавчера в 00:11
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Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Транспорт

Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД

Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
РБК 00:00
Политика

Мединский прокомментировал слова Кравчука о встрече Гитлера и Сталина

RT на русском вчера в 08:52
Общество

Что изменится в российских законах в феврале 2020 года

Дальневосточный гектар С 1 февраля получить землю в Бурятии и Забайкалье в рамках программы "Дальневосточный гектар" смогут все жители Дальнего Востока (с августа 2019 года этим правом могли воспользоваться только жители этих двух регионов).
РБК 01:02
Политика

Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 15:50
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Баскетбол

НБА. «Лейкерс» проиграли в первом матче после гибели Коби Брайанта

«Лос-Анджелес Лейкерс» перед первым матчем после гибели легенды команды Коби Брайанта почтили память великого баскетболиста 24,2 секундами молчания, а всем болельщикам, пришедшим на игру, были подарены майки с номерами 8 и 24, под которыми выступал Коби.
Bookmaker-ratings.ru 01:31
Политика

Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Газета.Ru вчера в 14:18
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Общество

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
РБК вчера в 15:09
Футбол

Сын Зидана перешел в «Альмерию»

«Альмерия» объявила о подписании полузащитника Энцо Зидана. Этот сезон 24-летний француз начинал в Португалии, где играл за «Авеш».
Спорт-Экспресс вчера в 19:26
Футбол

«Манчестер Юнайтед» арендовал футболиста «Шанхай Шэньхуа» Игало

Нападающий китайского "Шанхай Шэньхуа" Одион Игало перешел в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды до конца сезона, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 01:17
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу наиболее подвержены дети и пожилые.
БИЗНЕС Online вчера в 09:00
Общество

Получившие «хлеб» блокадницы прокомментировали скандал в Керчи

Пережившую блокаду Ленинграда Лидию Тютюнник удивил скандал, разразившийся в Керчи из-за подарков ветеранам.
РИА Новости вчера в 10:07
Политика

Мишустин назвал отношения России и Казахстана братскими

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.
РИА Новости вчера в 23:31
Футбол

Сёмин – Карпину: «Ты чего очки-то надел?»

Евро-футбол.ру вчера в 21:49
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для промышленности на 15%

В среду, 29 января, стало известно о том, что НАК "Нафтогаз" Украины снизил февральскую цену на газ для промышленных потребителей.
Piter.tv 29 января в 13:33
Игры

В Steam началась распродажа игр Rockstar Games

В Steam запустили скидки на все доступные в магазине игры Rockstar Games.
CyberSport.ru вчера в 15:56
Происшествия

«Фонтанка» узнала личность пропавшего при обрушении комплекса рабочего

Рабочим, который пропал при обрушении здания СКК «Петербургский», может быть 29-летний Матвей Кучеров.
РБК вчера в 10:01
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек

За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек.
РБК вчера в 19:28
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 16:09
Хоккей

«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу

ТАСС Спорт 30 января в 23:22
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за лжи в политической рекламе и отсутствия защиты персональных данных.
РИА Новости 00:34
Происшествия

Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица

РБК 01:53
Происшествия

В США задержали возможного лидера ячейки «Аль-Каиды» в Ираке

В американском штате Аризона предположительно задержали лидера иракской ячейки террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 01:08
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Политика

Правительство Чувашии отправили в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости вчера в 02:33
Шоу-бизнес

Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Культуромания вчера в 08:36
Футбол

В Европе закрывается зимнее трансферное окно

За последние годы Россия растеряла свои позиции: в 2019 году клубы страны потратили на игроков 285 млн долларов.
BFM.ru вчера в 03:29
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