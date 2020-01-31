Экономика
Газета.RuNielsen: 70% россиян признались в том, что экономят
В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем. Они сокращали траты на покупку одежды и бытовой техники, развлечения. Даже старались реже пользоваться личным автомобилем, поскольку это затратно.
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с чего всё началось
Уровень доверия российских потребителей опустился на предпоследнее место в Европе После двух кварталов роста индекс потребительского доверия россиян к концу 2019 года снова сократился с 73 до 68 пунктов. По этому показателю Россия опустилась на предпоследнее место в Европе, опережая только Украину.Коммерсантъ30 января в 12:59
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Уровень доверия российских потребителей опустился на предпоследнее место в Европе
Коммерсантъ30 января в 12:59
Не время тратить деньги: Две трети жителей России признались социологам в экономии
Царьград30 января в 22:36
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Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Транспорт
Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД
Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения.
Политика
Мединский прокомментировал слова Кравчука о встрече Гитлера и Сталина
Общество
Что изменится в российских законах в феврале 2020 года
Дальневосточный гектар С 1 февраля получить землю в Бурятии и Забайкалье в рамках программы "Дальневосточный гектар" смогут все жители Дальнего Востока (с августа 2019 года этим правом могли воспользоваться только жители этих двух регионов).
Политика
Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Баскетбол
НБА. «Лейкерс» проиграли в первом матче после гибели Коби Брайанта
«Лос-Анджелес Лейкерс» перед первым матчем после гибели легенды команды Коби Брайанта почтили память великого баскетболиста 24,2 секундами молчания, а всем болельщикам, пришедшим на игру, были подарены майки с номерами 8 и 24, под которыми выступал Коби.
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Общество
Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
Футбол
Сын Зидана перешел в «Альмерию»
«Альмерия» объявила о подписании полузащитника Энцо Зидана. Этот сезон 24-летний француз начинал в Португалии, где играл за «Авеш».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» арендовал футболиста «Шанхай Шэньхуа» Игало
Нападающий китайского "Шанхай Шэньхуа" Одион Игало перешел в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды до конца сезона, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу наиболее подвержены дети и пожилые.
Общество
Получившие «хлеб» блокадницы прокомментировали скандал в Керчи
Пережившую блокаду Ленинграда Лидию Тютюнник удивил скандал, разразившийся в Керчи из-за подарков ветеранам.
Политика
Мишустин назвал отношения России и Казахстана братскими
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.
Футбол
Сёмин – Карпину: «Ты чего очки-то надел?»
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности на 15%
В среду, 29 января, стало известно о том, что НАК "Нафтогаз" Украины снизил февральскую цену на газ для промышленных потребителей.
Игры
В Steam началась распродажа игр Rockstar Games
В Steam запустили скидки на все доступные в магазине игры Rockstar Games.
Происшествия
«Фонтанка» узнала личность пропавшего при обрушении комплекса рабочего
Рабочим, который пропал при обрушении здания СКК «Петербургский», может быть 29-летний Матвей Кучеров.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек
За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек.
Общество
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу
Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за лжи в политической рекламе и отсутствия защиты персональных данных.
Происшествия
В США задержали возможного лидера ячейки «Аль-Каиды» в Ираке
В американском штате Аризона предположительно задержали лидера иракской ячейки террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).
Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Политика
Правительство Чувашии отправили в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Футбол
В Европе закрывается зимнее трансферное окно
За последние годы Россия растеряла свои позиции: в 2019 году клубы страны потратили на игроков 285 млн долларов.