Уровень доверия российских потребителей опустился на предпоследнее место в Европе После двух кварталов роста индекс потребительского доверия россиян к концу 2019 года снова сократился с 73 до 68 пунктов. По этому показателю Россия опустилась на предпоследнее место в Европе, опережая только Украину.

с чего всё началось

В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем. Они сокращали траты на покупку одежды и бытовой техники, развлечения. Даже старались реже пользоваться личным автомобилем, поскольку это затратно.

Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят

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