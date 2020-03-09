Происшествия

ИзвестияИзвестияНигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле

Футболист нигерийского клуба «Насарава Юнайтед» Чиеме Мартинс скончался после того, как потерял сознание во время матча национального чемпионата, сообщил 8 марта портал Goal.
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В Нигерии футболист скончался после столкновения. Его партнёры расплакались прямо на поле

Чемпионат06:29

Нигерийский футболист умер после столкновения с другим игроком в ходе матча

News.ruвчера в 22:03

Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле

Известиявчера в 20:20

В Нигерии футболист умер после потери сознания на поле — видео

Life.ruвчера в 20:09

Появилось видео смерти футболиста в нигерийском чемпионате

Газета.Ruвчера в 19:45

В Нигерии футболист скончался прямо на поле

РЕН ТВвчера в 19:27

Футболист умер после потери сознания в матче чемпионата Нигерии

Sport24.ruвчера в 17:57
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Экономика

Рубль немного повысился к доллару и евро после резкого падения

Курс рубля немного стабилизируется после резкого обрушения из-за выхода России из сделки ОПЕК+, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные рынка Forex.
Газета.Ru 05:41
Энергетика

Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимый уровень

Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов опустились на максимально возможные 10%.
RT на русском 03:46
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину

РБК вчера в 10:57
Общество

Эксперты зафиксировали сокращение экспорта оружия из России

США, Россия, Франция, Германия и Китай являются мировыми лидерами по экспорту оружия, следует из доклада (*pdf) Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
РБК 06:57
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru 05:19
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Газета.Ru 02:30
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Общество

«Мы увидим доллар по 80 рублей»: эксперт заявил, что нефтяная война России с Саудовской Аравией может обернуться катастрофическим поражением

Российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что из-за выхода России из сделки с ОПЕК+ «после нескольких лет стабильности мы снова увидим доллар по 80 рублей, двухзначные цифры ключевой ставки ЦБ, паническую трату резервов».
Вечерняя Казань 01:23
Энергетика

Совладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки с ОПЕК

По мнению совладельца «Лукойла» Леонида Федуна, решение Москвы может стоить ей 100-150 миллионов долларов в день.
Infox.ru 06 марта в 16:33
Футбол

Первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме попало в Сеть

iReactor 04:45
Общество

Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
РИА Новости 03:08
Армия и оружие

США при всем желании не смогут угнаться за российской армией

Новостной фронт 06:39
Гаджеты

У стандартной версии Redmi K30 Pro будет один явный недостаток. Многие предпочтут более дорогую версию

Сегодня стало известно о том, что смартфон Redmi K30 Pro будет доступен в стандартной и более дорогой версиях, которые будут существенно отличаться в области камеры.
iXBT.com 06:49
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:39
Происшествия

В Киргизии задержали женщину, сообщившую о «минировании» посольства РФ

Спецслужбы Киргизии задержали женщину, сообщившую о "минировании" консульского отдела посольства России, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.
РИА Новости 06:14
Происшествия

Покушение совершено на премьер-министра Судана

Газета.Ru 04:51
Происшествия

В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки

"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.
ТАСС 06:01
Энергетика

В МЭА назвали условия для падения добычи сланцевой нефти в США

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США в случае, если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель.
Известия 06:32
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
РИА Новости 04:26
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить проект ВСМ Москва — Казань

Реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань отложили из-за высокой стоимости.
РБК вчера в 15:26
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Здоровье

Обнаружены необратимые последствия коронавируса

Врачи больницы Чжуннань при Университете Уханя провели вскрытие девяти пациентов и обнаружили необратимые изменения в их легких.
Волгоградская правда 04:43
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru вчера в 12:43
Общество

Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО

В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
REGNUM вчера в 07:42
Экономика

Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
ПРАЙМ 02:22
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Здоровье

Китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса. Об этом сообщается на портале Social Science Research Network.
Piter.tv 07 марта в 02:28
Главное