Происшествия
ИзвестияНигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле
Футболист нигерийского клуба «Насарава Юнайтед» Чиеме Мартинс скончался после того, как потерял сознание во время матча национального чемпионата, сообщил 8 марта портал Goal.
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Экономика
Рубль немного повысился к доллару и евро после резкого падения
Курс рубля немного стабилизируется после резкого обрушения из-за выхода России из сделки ОПЕК+, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные рынка Forex.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимый уровень
Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов опустились на максимально возможные 10%.
Общество
Эксперты зафиксировали сокращение экспорта оружия из России
США, Россия, Франция, Германия и Китай являются мировыми лидерами по экспорту оружия, следует из доклада (*pdf) Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Общество
«Мы увидим доллар по 80 рублей»: эксперт заявил, что нефтяная война России с Саудовской Аравией может обернуться катастрофическим поражением
Российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что из-за выхода России из сделки с ОПЕК+ «после нескольких лет стабильности мы снова увидим доллар по 80 рублей, двухзначные цифры ключевой ставки ЦБ, паническую трату резервов».
Энергетика
Совладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки с ОПЕК
По мнению совладельца «Лукойла» Леонида Федуна, решение Москвы может стоить ей 100-150 миллионов долларов в день.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире
Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Армия и оружие
США при всем желании не смогут угнаться за российской армией
Гаджеты
У стандартной версии Redmi K30 Pro будет один явный недостаток. Многие предпочтут более дорогую версию
Сегодня стало известно о том, что смартфон Redmi K30 Pro будет доступен в стандартной и более дорогой версиях, которые будут существенно отличаться в области камеры.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
Происшествия
В Киргизии задержали женщину, сообщившую о «минировании» посольства РФ
Спецслужбы Киргизии задержали женщину, сообщившую о "минировании" консульского отдела посольства России, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.
Происшествия
Покушение совершено на премьер-министра Судана
Происшествия
В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки
"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.
Энергетика
В МЭА назвали условия для падения добычи сланцевой нефти в США
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США в случае, если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить проект ВСМ Москва — Казань
Реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань отложили из-за высокой стоимости.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Здоровье
Обнаружены необратимые последствия коронавируса
Врачи больницы Чжуннань при Университете Уханя провели вскрытие девяти пациентов и обнаружили необратимые изменения в их легких.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Общество
Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО
В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Здоровье
Китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса. Об этом сообщается на портале Social Science Research Network.