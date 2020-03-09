Происшествия
ИзвестияНигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле
Футболист нигерийского клуба «Насарава Юнайтед» Чиеме Мартинс скончался после того, как потерял сознание во время матча национального чемпионата, сообщил 8 марта портал Goal.
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Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Экономика
Европейские фондовые биржи упали после обвала цен на нефть
Ведущие европейские индексы резко упали после обвала нефтяных котировок, пишет РБК.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Экономика
Курс доллара и евро резко вырос на фоне падения цен на нефть
Рубль в субботу, 9 марта, резко подешевел против доллара и евро на международных торгах Форекс.
Армия и оружие
Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном попал на видео
На своем YouTube-канале Минобороны России опубликовало видео учебных полетов самолетов ВКС над Северным Ледовитым океаном.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Общество
Адвокат рассказала о позиции обвиняемого по делу MH17
Адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что её подзащитный россиянин Олег Пулатов полностью отрицает ответственность за крушение малайзийского самолёта Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Политика
Опубликованы расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети»
На записях слышно, что молодые люди называют терроризм «способом действия», а также обсуждают изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ) и планы «сварить и испытать» взрывчатку в Пензенской области.
Энергетика
Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель
Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин
Хотя Рудковская и утверждает, что продолжительность карантина составит всего десять дней, на самом деле это не так, поскольку в связи с принятым решением Роспотребнадзором, он должен длиться две недели.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Энергетика
ТАСС: Саудовская Аравия отрицает планы вести ценовую войну с Россией
Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией на рынке нефти, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.
Энергетика
Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть
Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
Футбол
Авангард (Курск) — Торпедо (Москва) 2:2
На 62-й минуте игры гол забил Константин Ковалев, а на 63-й Хачим Машуков сравнял счет. Интрига сохранялась до последней секунды матча.
Происшествия
Водитель сбил пять человек в Воронежской области
В Воронежской области водитель легкового автомобиля сбил пятерых пешеходов, находившихся на обочине дороги.
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1
Экономика
Владислав Иноземцев: Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России
Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России.
Авто
Автомобили Lada оказались самыми популярными у россиян
Первое место удерживают автомобили LADA — их доля составляет почти треть (31,3%) от общего количества, или 13,9 млн единиц.
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» в РПЛ благодаря голу Ари с пенальти
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Экономика
В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Политика
Взрывы прогремели в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана
В центре Кабула прогремели взрывы прямо во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.
Общество
Иран освободил 70 тыс. заключенных из-за угрозы коронавируса
Власти Ирана освободили около 70 тыс. заключенных из-за угрозы распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за цвет носков
Напомним, что недавно поклонники раскритиковали Дмитрия Тарасова за то, что он выложил на всеобщее обозрение фотографию, на которой его жена запечатлена с молокоотсосом.
Экономика
В России подорожают автомобили
Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти.