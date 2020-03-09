Происшествия

ИзвестияИзвестияНигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле

Футболист нигерийского клуба «Насарава Юнайтед» Чиеме Мартинс скончался после того, как потерял сознание во время матча национального чемпионата, сообщил 8 марта портал Goal.
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В Нигерии футболист умер после потери сознания на поле — видео

Life.ruвчера в 20:09

В Нигерии футболист скончался после столкновения. Его партнёры расплакались прямо на поле

Чемпионат06:29

Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле

Известиявчера в 20:20

Нигерийский футболист скончался после столкновения на поле

Матч ТВ07:15

Появилось видео смерти футболиста в нигерийском чемпионате

Газета.Ruвчера в 19:45

В Нигерии футболист скончался прямо на поле

РЕН ТВвчера в 19:27

Футболист умер после потери сознания в матче чемпионата Нигерии

Sport24.ruвчера в 17:57
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Экономика

Европейские фондовые биржи упали после обвала цен на нефть

Ведущие европейские индексы резко упали после обвала нефтяных котировок, пишет РБК.
Мой Брянск 06:08
Армия и оружие

Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками

Lenta.ru 10:08
Экономика

Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть

Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
РИА Новости 10:20
Экономика

Курс доллара и евро резко вырос на фоне падения цен на нефть

Рубль в субботу, 9 марта, резко подешевел против доллара и евро на международных торгах Форекс.
Общественное телевидение России 04:26
Армия и оружие

Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном попал на видео

На своем YouTube-канале Минобороны России опубликовало видео учебных полетов самолетов ВКС над Северным Ледовитым океаном.
Военное дело 06:26
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

РИА Новости вчера в 21:42
Космос

Китай запустил еще один спутник навигационной системы BeiDou

REGNUM 10:38
Общество

Адвокат рассказала о позиции обвиняемого по делу MH17

Адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что её подзащитный россиянин Олег Пулатов полностью отрицает ответственность за крушение малайзийского самолёта Boeing рейса MH17 в Донбассе.
RT на русском 10:30
Политика

Опубликованы расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети»

На записях слышно, что молодые люди называют терроризм «способом действия», а также обсуждают изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ) и планы «сварить и испытать» взрывчатку в Пензенской области.
Время Н 05:48
Энергетика

Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель

Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.
РБК вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ушла на карантин

Хотя Рудковская и утверждает, что продолжительность карантина составит всего десять дней, на самом деле это не так, поскольку в связи с принятым решением Роспотребнадзором, он должен длиться две недели.
Bimru.ru 06:51
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru 06 марта в 12:37
Энергетика

ТАСС: Саудовская Аравия отрицает планы вести ценовую войну с Россией

Саудовская Аравия не намерена вести ценовую войну с Россией на рынке нефти, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.
Коммерсантъ 10:43
Энергетика

Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть

Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
РБК 07:40
Футбол

Авангард (Курск) — Торпедо (Москва) 2:2

На 62-й минуте игры гол забил Константин Ковалев, а на 63-й Хачим Машуков сравнял счет. Интрига сохранялась до последней секунды матча.
46ТВ 09:35
Происшествия

Водитель сбил пять человек в Воронежской области

В Воронежской области водитель легкового автомобиля сбил пятерых пешеходов, находившихся на обочине дороги.
Известия 07:30
Футбол

Рубин — Крылья Советов 0:1

Новый Век вчера в 08:57
Армия и оружие

Американские военные убиты в ходе антиигиловской операции

Вести.Ru 09:51
Экономика

Владислав Иноземцев: Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России

Решение о разрыве сделки ОПЕК+ стало серьезной ошибкой для России.
Эхо Москвы 07:16
Авто

Автомобили Lada оказались самыми популярными у россиян

Первое место удерживают автомобили LADA — их доля составляет почти треть (31,3%) от общего количества, или 13,9 млн единиц.
Тарантас Ньюс 08:25
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» в РПЛ благодаря голу Ари с пенальти

RT на русском 11:29
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Экономика

В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 05:21
Общество

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
Политика

Взрывы прогремели в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана

В центре Кабула прогремели взрывы прямо во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.
BFM.ru 09:20
Происшествия

Власти Якутии объяснили убийство 200 собак и кошек

Lenta.ru 10:44
Общество

Иран освободил 70 тыс. заключенных из-за угрозы коронавируса

Власти Ирана освободили около 70 тыс. заключенных из-за угрозы распространения коронавируса.
ТАСС 06:51
Шоу-бизнес

Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за цвет носков

Напомним, что недавно поклонники раскритиковали Дмитрия Тарасова за то, что он выложил на всеобщее обозрение фотографию, на которой его жена запечатлена с молокоотсосом.
Bimru.ru 10:00
Экономика

В России подорожают автомобили

Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти.
Lenta.ru 10:22
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