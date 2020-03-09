Происшествия

ИзвестияИзвестияНигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле

Футболист нигерийского клуба «Насарава Юнайтед» Чиеме Мартинс скончался после того, как потерял сознание во время матча национального чемпионата, сообщил 8 марта портал Goal.
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Нигерийский футболист скончался после столкновения на поле

Матч ТВ07:15

В Нигерии футболист скончался после столкновения. Его партнёры расплакались прямо на поле

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В Нигерии футболист скончался прямо на поле

РЕН ТВвчера в 19:27

В Нигерии футболист умер после потери сознания на поле — видео

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Появилось видео смерти футболиста в нигерийском чемпионате

Газета.Ruвчера в 19:45

Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле

Известиявчера в 20:20

Футболист умер после потери сознания в матче чемпионата Нигерии

Sport24.ruвчера в 17:57
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
Энергетика

Bloomberg: «Роснефть» может увеличить добычу нефти с апреля

Крупнейшая нефтяная компания России "Роснефть" готова увеличить добычу нефти с апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.
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Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Pravda.Ru 03:22
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Pravda.Ru 12:29
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Более 80 близких погибших при крушении MH17 потребуют компенсацию

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Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник 03:40
Футбол

Федун ответил, как финансовый кризис может повлиять на «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» ответил на вопрос, как финансовый кризис может повлиять на его клуб.
RT на русском 12:48
Экономика

Курс доллара превысил 75 рублей на международных торгах

Сегодня, 9 марта, на международном рынке Forex курс доллара вырос на 7,5% и в момент превысил 75 рублей, тогда как курс евро достиг 85 рублей.
МТВ онлайн 07:17
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Лариса Голубкина празднует 80-летие

RT на русском 07:31
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
Армия и оружие

«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции

Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC.
Газета.Ru 12:27
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество

Жители России увидят суперлуние 9 марта

Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
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Общество

В Германии два человека погибли от коронавируса

«Германия сообщает о первых двух случаях смерти от коронавируса», — пишет агентство.
RT на русском 12:28
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.
Газета.Ru вчера в 05:45
Армия и оружие

Финские военные не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за коронавируса

Военные Финляндии не будут участвовать в учениях НАТО Cold Response 2020, основная фаза которых должна начаться в понедельник в Норвегии, из-за ситуации с коронавирусом, сообщают в воскресенье Силы обороны Финляндии.
РИА Новости вчера в 11:15
Общество

ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса

Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:34
Общество

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
Общество

Все страны Евросоюза заражены коронавирусом

Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.
Газета.Ru 12:55
Общество

Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» отложено

Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Казань" отложен из-за высокой стоимости.
Российская газета вчера в 12:02
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости 11:30
Экономика

Акции российских технологических компаний обвалились на биржах США

Акции высокотехнологичных российских компаний, имеющих листинг на американских биржах NASDAQ и NYSE, обвалились на открытии торгов.
Коммерсантъ 12:57
Общество

Симоньян: У российской экономики есть запас прочности

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
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«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Авангардом»

Вести.Ru 12:51
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:39
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 тысяч человек

Общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом по всему миру превысило 109 тысяч, свыше 3800 человек скончались, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 11:45
Игры

К Shenmue III готовят дополнение Big Merry Cruise

Третье DLC поступит в продажу в магазины PlayStation Store и Epic Games Store.
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Политика

Обвиняемый в убийстве летчика Филипова обратился к России

Сирийский боевик Тарек Сохта, заочно арестованный по обвинению в убийстве российского летчика Романа Филипова, обратился к России с просьбой снять с него обвинения.
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Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Актриса Галина Киндинова попала в реанимацию

Как передает Telegram-канал "112", она попала в реанимацию с сердечным приступом. В клинику ее сопровождал супруг актер Евгений Киндинов.
Московский Комсомолец 11:05
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 04:26
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