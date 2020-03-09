Футболист нигерийского клуба «Насарава Юнайтед» Чиеме Мартинс скончался после того, как потерял сознание во время матча национального чемпионата, сообщил 8 марта портал Goal.

Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле

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