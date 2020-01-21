У импичмента президента США Дональда Трампа нет перспектив в сенате, а на ближайших выборах действующий глава государства, скорее всего, сможет победить, считает доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.

Никаких перспектив у импичмента Трампа в сенате нет, считает эксперт

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