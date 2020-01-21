Политика
РИА НовостиНикаких перспектив у импичмента Трампа в сенате нет, считает эксперт
У импичмента президента США Дональда Трампа нет перспектив в сенате, а на ближайших выборах действующий глава государства, скорее всего, сможет победить, считает доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.
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Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Экономика
Россия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году
Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Политика
Министром просвещения назначен Сергей Кравцов
Министром просвещения назначен глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Указ об этом подписал Владимир Путин.
Политика
Мишустин назвал состав нового кабинета министров России
Председатель кабмина Михаил Мишустин обнародовал состав правительства.
Футбол
Головин выйдет в основе «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Политика
LIVE: Мишустин представляет новое правительство
Премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину состав нового кабинета министров в Доме правительства.
Политика
Украина выступила против разведения сил по линии разграничения в Донбассе
Украина выступила против разведения сил по всей линии разграничения в Донбассе.
Общество
Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских»
Руководитель группы по связям с общественностью АО «10 СРЗ», располагающейся в городе Полярный в Мурманской области, Ольга Попова в разговоре с РБК объяснила эмоциями свой комментарий во «ВКонтакте», в котором она обратилась к журналистам словами «твари пиндосовские».
Политика
Politico: гражданам Белоруссии и Киргизии могут ограничить въезд в США
Помимо Белоруссии и Киргизии, среди стран, гражданам которых могут ограничить въезд в США, могут оказаться Нигерия, Мьянма, Судан, Танзания и Эритрея.
Общество
Джефф Безос возглавил список богатейших людей мира
Глава компании Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Политика
Путин посетит Липецкую область и центр «Сириус» в Сочи
Президент России Владимир Путин в среду посетит Липецкую область, где ознакомится с объектами социальной инфраструктуры Усманского района.
Теннис
Шарапова проиграла в первом круге Australian Open
Россиянка Мария Шарапова уступила представительнице Хорватии Донне Векич в матче первого круга турнира Большого шлема Australian Open.
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Шоу-бизнес
Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой
Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Футбол
Шуньич может покинуть «Динамо». Им интересуются клубы из Азии
Интерес к футболисту проявляют азиатские клубы. Шуньич перешёл в «Динамо» летом 2017 года из немецкого «Штутгарта».
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Политика
В новый состав правительства вошли пять выпускников и слушателей ВШГУ
В новый состав правительства России вошли пять выпускников и слушателей Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Наука
В США создан робоголубь с настоящими крыльями
В США ученым из Стэнфордского университета удалось создать первого в мире робота с крыльями из настоящих перьев.
Футбол
«Химки» могут стать коммерческим предприятием
По словам члена наблюдательного совета подмосковной команды, в случае благоприятного исхода переговоров «Химки» станут коммерческим предприятием.
Политика
Ветеран оценил статью премьера Польши о Второй мировой войне
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин прокомментировал статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в издании Politico о Второй мировой войне.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Игры
Игры серии Half-Life временно стали бесплатными в Steam
Политика
Путин подписал Доктрину продовольственной безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России.
Футбол
Ларин: Пиняев снова увиделся с Сульшером, они с Матой его узнали, подошли
Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь побывал в расположении «Манчестер Юнайтед».
Футбол