Политика
REGNUMНикакой «формулы Штайнмайера» не существует — Порошенко
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что нет на самом деле никакой «формулы Штайнмайера» по урегулированию порядка проведения выборов в Донбассе. Об этом он заявил ы интервью украинскому «Пятому каналу».
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Здоровье
Минздрав предложил выдавать лекарства бесплатно
Минздрав готовит предложения, по которым жизненно важные лекарства пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой в случае, если они назначены врачом в поликлинике.
BFM.ru 08:21
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.
Lenta.ru 05:23
Происшествия
Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков
Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
РИА Новости 03:40
Армия и оружие
Шойгу назвал главную угрозу для России
Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
РИА Новости 02:41
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Происшествия
Три человека пострадали в перестрелке возле кафе в Омске
По предварительным данным полиции, между пострадавшими и двумя неизвестными возле кафе на улице Окружная дорога произошел конфликт, который закончился стрельбой.
Газета.Ru 08:50
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Футбол
«Сочи» вырвал победу у «Динамо» в матче чемпионата России
Московское "Динамо" уступило "Сочи" в домашнем матче чемпионата России по футболу.
РИА Новости 09:06
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК вчера в 08:19
Политика
Глава МИД Украины назвал условия для снятия блокады Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал условия для снятия блокады с Донбасса.
ФАН 20 сентября в 13:47
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Экономика
Российские ученые ввели «индекс самогона»
Институт социально-экономических исследований Финансового университета решил ввести Индекс производства самогона, который является одним из индикаторов экономического положения в стране.
Известия 04:26
Авто
В МВД предупредили о новой волне угонов
МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня 20 сентября в 08:18
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Общество
В Архангельске на антимусорный митинг пришли сотни людей
Антимусорный митинг в Архангельске собрал сотни людей, несмотря на дождь и холод, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:01
Спорт
В Московском марафоне приняли участие более 30 тысяч человек
30 тысяч участников из 85 стран: как пройдет седьмой Московский марафон В 2018 году Московский марафон стал квалификационным забегом перед чемпионатом мира по марафону в возрастных группах.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:36
Игры
В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
Игромания.ру 20 сентября в 09:22
Общество
В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.
Газета.Ru 07:29
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Авто
Музей продает 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией
Музей Mercedes-Benz выставил на продажу Mercedes-Benz S-Class 1982 года выпуска в ставшем классикой кузове W126, на который до сих пор распространяется гарантия с завода.
Народные новости вчера в 22:03
Происшествия
В Чечне задержали трех колдунов
Двух женщин и одного мужчину, подозреваемых в колдовстве, задержали в Чечне. Об этом сообщил телеканал «Грозный».
BFM.ru 08:50
Политика
Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Газета.Ru 08:35
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Политика
В Белом доме назвали Украину оккупантом части российских территорий
Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя журналистам предстоящую встречу президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским и вопросы, которые будут подниматься на этих переговорах, заявил, что главы обсудят возможного того, чтобы все стороны, "включая тех, кто оккупирует российские территории", придерживались минских договоренностей.
Московский Комсомолец вчера в 02:30
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Армия и оружие
В Иране продемонстрировали баллистическую ракету с новой боеголовкой
В Иране во время парада продемонстрировали новую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой, сообщает агентство Fars.
РБК 08:51
Технологии
В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой
В ВТБ заявили РБК, что «наблюдаются проблемы в работе мобильного банка».
РБК 06:17