Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.

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