Происшествия
ТАССНикас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
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с чего всё началось
Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.ТАССвчера в 20:00
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Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала
В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.
Политика
Россия направила свои тесты на коронавирус в более чем 30 стран мира
Россия направила свои тест-системы для выявления коронавирусной инфекции более чем в 30 стран, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общество
Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.
Армия и оружие
В Киеве полковник ВСУ приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу ДНР
7 апреля Шевченковский суд Киева приговорил к 13 годам заключения обвиняемого в государственной измене полковника ВСУ Ивана Безъязыкова.
Политика
Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года
Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
Здоровье
Россияне стали чаще жаловаться на пищеварение из-за самоизоляции
Во время самоизоляции россияне стали чаще баловать себя выпечкой. Вместе с этим выросли продажи лекарств от гастрита.
Общество
Салоны связи и красоты возобновят работу в Псковской области
Губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Общество
В Москве выделят средства на перепрофилирование больниц из-за COVID-19
Федеральным больницам Москвы выделят 5 млрд рублей для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Футбол
Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц
Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Здоровье
В Петербурге на коронавирус начнут тестировать беременных
Комитет по здравоохранению Петербурга расширил список тех, кого в обязательном порядке будут тестировать на коронавирус.
Общество
Врачи России и Италии начали прием в полевом госпитале в Бергамо
Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к работе в полевом госпитале в Бергамо, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Деффчонки» Галина Боб заразилась коронавирусом
Российская актриса, известная по сериалу «Деффчонки» Галина Боб рассказала, что сделала тест на коронавирус и он оказался положительным.
Экономика
Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля
За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.
Общество
Во Владимирской области еще в двух городах обнаружен коронавирус
Два новых случая заболевания COVID-19 подтверждены во Владимирской области, 8 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Общество
В Японии введут режим ЧС 7 апреля из-за коронавируса
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен ввести в стране режим чрезвычайной ситуации во вторник, 7 апреля, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Шоу-бизнес
Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
Общество
Один новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Крыму
Общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Крыму достигло 23.
Общество
В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
Экономика
Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков
Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева рассказала об изменах своего мужа
Перед расставанием Ирина случайно узнала об измене: она открыла переписку мужа.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.