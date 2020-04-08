Происшествия

ТАССТАССНикас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Читать в источнике
Комментировать152
с чего всё началось

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 20:00

Подробнее о событии

Видео ДТП с участием Никаса Сафронова появилось в Сети

Вечерняя Москва06:33

Никас Сафронов в день своего рождения попал в ДТП в центре Москвы

РИА Новости02:05

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Москва 24вчера в 19:57

«Его спас ангел-хранитель»: сын Никаса Сафронова рассказал о ДТП с участием отца

Пятый канал05:06

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

ТАССвчера в 20:00

Момент ДТП с Никасом Сафроновым попал на камеры видеонаблюдения

Телеканал 360°02:22

Видео: Никас Сафронов рассказал о моменте аварии на Тверской улице

РЕН ТВвчера в 19:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Общество

Число заражённых коронавирусом в Москве достигло 5841

За последние сутки в российской столице зафиксировано 660 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев достигло 5841.
RT на русском 06:47
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Политика

В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:47
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине

Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости 03:45
Авто

Синара-ТМ в 2020г поставит «Таманьнефтегазу» три тепловоза ТЭМ14

До конца года планируется передать заказчику три локомотива производства АО "Людиновский тепловозостроительный завод" (ЛТЗ, Калужская область, входит в группу "Синара").
Интерфакс - Россия 06:51
Политика

Россия направила тесты на коронавирус более чем в 30 стран

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что Россия направила свои тест-системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 более чем в 30 стран.
RT на русском 05:56
Здоровье

Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 05:23
Наука

Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания

ToDay News Ufa вчера в 13:30
Армия и оружие

Украинского офицера после обмена с ДНР приговорили за госизмену

В 2014-2016 годах офицер ВСУ находился в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а позже, после обмена, его задержали по подозрению в сотрудничестве с «террористами».
Lenta.ru 06:45
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Хоккей

Еще семь клубов могут сняться со следующего розыгрыша КХЛ

Ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут отказаться от участия в розыгрыше сезона-2020/21 из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, сообщает Metaratings.ru.
Газета.Ru 06 апреля в 15:12
Общество

За сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны.
Вечерняя Москва 05 апреля в 06:34
Игры

Gears Tactics ушла на золото — переносы не ожидаются

CyberSport.ru вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Слишком худые ноги Заворотнюк вызвали беспокойство поклонников

Экспресс газета 06:42
Происшествия

В Екатеринбурге обрушилась строящаяся школа, есть пострадавшие

Екатеринбург, 8 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Строящаяся на севере Екатеринбурга школа № 167 обрушилась на рабочих.
REGNUM 06:23
Общество

России предсказали пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
Lenta.ru 05:14
Общество

Около 3 млн детей в России получат пособия в размере 5 тыс. рублей

Новые выплаты в размере 5 тыс. рублей будут предоставляться на протяжении трех месяцев по заявлению родителей, сообщил в среду, 8 апреля, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Известия 07:01
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru вчера в 06:43
Общество

Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля

В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Znak.com 06:26
Общество

С 8 апреля полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию

Если до сегодняшнего дня в области штрафовали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.
НДН.инфо вчера в 10:36
Общество

Состояние Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Суть событий вчера в 01:44
Авто

GAC сертифицировала в России минивэн GAC GN8

Китайский GAC, ныне представленный в России только внедорожником GS8, сертифицировал новый минивэн GN8.
Автоновости дня 01:07
Политика

На Украине пока не собираются смягчать меры по карантину

Офис президента Украины заявил, что говорить о смягчении карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, еще рано, особенно с учетом приближения пасхальных праздников.
РИА Новости 06:17
Общество

«Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге

Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».
Компания 06:44
Общество

У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
РИА Новости 07:10
Общество

Брянцы сняли на фото суперлуние

Городской телеканал (Брянск) вчера в 23:59
Здоровье

Малышева перечислила эффективные препараты для лечения коронавируса

Известная телеведущая и профессор Елена Малышева оценила информацию о препаратах для лечения коронавируса, применение которых могут начать в России.
iReactor 03:33
Общество

Вывозной рейс «Аэрофлота» с россиянами улетел из США загруженным на 15%

Рейс «Аэрофлота», вылетевший накануне из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел загруженным на 15%, хотя желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера.
Коммерсантъ 03:36
Наука

Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений

Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.
Naked Science вчера в 03:58
Общество

В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников

Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.
RT на русском 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никас Сафронов
Художник
Советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ, народный художник Республики Дагестан, профессор Ульяновского государственного университета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное