Происшествия
ТАССНикас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
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с чего всё началось
Заслуженный художник РФ Никас Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.ТАССвчера в 20:00
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Общество
Число заражённых коронавирусом в Москве достигло 5841
За последние сутки в российской столице зафиксировано 660 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев достигло 5841.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Политика
В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине
Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Авто
Синара-ТМ в 2020г поставит «Таманьнефтегазу» три тепловоза ТЭМ14
До конца года планируется передать заказчику три локомотива производства АО "Людиновский тепловозостроительный завод" (ЛТЗ, Калужская область, входит в группу "Синара").
Политика
Россия направила тесты на коронавирус более чем в 30 стран
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что Россия направила свои тест-системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 более чем в 30 стран.
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Наука
Ученый предсказал катастрофу Земле хуже последнего массового вымирания
Армия и оружие
Украинского офицера после обмена с ДНР приговорили за госизмену
В 2014-2016 годах офицер ВСУ находился в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а позже, после обмена, его задержали по подозрению в сотрудничестве с «террористами».
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Хоккей
Еще семь клубов могут сняться со следующего розыгрыша КХЛ
Ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут отказаться от участия в розыгрыше сезона-2020/21 из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, сообщает Metaratings.ru.
Общество
За сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны.
Игры
Gears Tactics ушла на золото — переносы не ожидаются
Шоу-бизнес
Слишком худые ноги Заворотнюк вызвали беспокойство поклонников
Происшествия
В Екатеринбурге обрушилась строящаяся школа, есть пострадавшие
Екатеринбург, 8 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Строящаяся на севере Екатеринбурга школа № 167 обрушилась на рабочих.
Общество
России предсказали пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России ориентировочно придется на начало мая, предсказал в интервью «Интерфаксу» член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили.
Общество
Около 3 млн детей в России получат пособия в размере 5 тыс. рублей
Новые выплаты в размере 5 тыс. рублей будут предоставляться на протяжении трех месяцев по заявлению родителей, сообщил в среду, 8 апреля, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Общество
Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля
В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Общество
С 8 апреля полиция начнет штрафовать нарушающих самоизоляцию
Если до сегодняшнего дня в области штрафовали только за нарушения карантина для прибывших из других стран, то с 8 апреля штрафы коснутся также и тех, кто нарушает самоизоляцию.
Общество
Состояние Бориса Джонсона ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Авто
GAC сертифицировала в России минивэн GAC GN8
Китайский GAC, ныне представленный в России только внедорожником GS8, сертифицировал новый минивэн GN8.
Политика
На Украине пока не собираются смягчать меры по карантину
Офис президента Украины заявил, что говорить о смягчении карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом, еще рано, особенно с учетом приближения пасхальных праздников.
Общество
«Проект» нашел у Медведева остров для рыбалки на Волге
Бывший премьер-министр России и нынешний зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приобрел остров-дачу рядом с селом Гандурино в Астраханской области, следует из расследования издания «Проект».
Общество
У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус
У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
Общество
Брянцы сняли на фото суперлуние
Здоровье
Малышева перечислила эффективные препараты для лечения коронавируса
Известная телеведущая и профессор Елена Малышева оценила информацию о препаратах для лечения коронавируса, применение которых могут начать в России.
Общество
Вывозной рейс «Аэрофлота» с россиянами улетел из США загруженным на 15%
Рейс «Аэрофлота», вылетевший накануне из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел загруженным на 15%, хотя желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера.
Наука
Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений
Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.
Общество
В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников
Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.