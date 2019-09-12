Происшествия
РИА НовостиНикас Сафронов попал в аварию в Барвихе
По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину. В пресс-службе московского управления Госавтоинспекции РИА Новости подтвердили, что недалеко от поселка Барвиха столкнулись две машины.
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с чего всё началось
Художник Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что попал в аварию в подмосковной Барвихе, он не пострадал, а его другу понадобилось вызывать скорую помощь.РИА Новости14:43
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