Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНикас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»

Сафронов рассказал "ВМ", что сам просил привлечь женщин к ответственности. По словам художника, Татьяна Морозова вымогала у него 500 тысяч рублей. В противном случае она обещала рассказать на шоу Андрея Малахова, будто бы Сафронов изнасиловал ее подругу.
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Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»

Российская газета15:56

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую

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СМИ сообщили об аресте вымогавшей у Никаса Сафронова деньги модели

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Сын Сафронова раскрыл подробности о вымогательстве денег у его отца

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Вечерняя Москва10:58

Сын Никаса Сафронова рассказал о вымогательстве денег у отца

News.ru16:08

В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу

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Почему Tesla Cybertruck ждет провал в России

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Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
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Никас Сафронов
Художник
Советский и российский художник. Действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник РФ, народный художник Республики Дагестан, профессор Ульяновского государственного университета.
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