Сафронов рассказал "ВМ", что сам просил привлечь женщин к ответственности. По словам художника, Татьяна Морозова вымогала у него 500 тысяч рублей. В противном случае она обещала рассказать на шоу Андрея Малахова, будто бы Сафронов изнасиловал ее подругу.

Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»

Технологии Из-за iPhone количество травм головы увеличилось С появлением в 2007 году первого iPhone количество травм головы, согласно новому исследованию, выросло и продолжает расти.

Армия и оружие Генсекретарь НАТО и глава Пентагона обсудили ситуацию в Ираке Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер проверили телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Ираке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Гаджеты Принято обозначение Wi-Fi 6E Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.

Авто Aston Martin представила свой первый фирменный вертолет Английский производитель престижных спорткаров Aston Martin представил свой фирменный вертолет ACH130 Aston Martin Edition, спроектированный и созданный в сотрудничестве с дочерней фирмой одной из крупнейших в мире авиакомпаний — французской Airbus Corporate Helicopters, пишет портал The Drive.

Спорт В Госдуме высказались о размере ежегодного взноса России для WADA Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал информацию о ежегодном обязательном взносе России для Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Авто Почему Tesla Cybertruck ждет провал в России Tesla Cybertruck — одна из самых интересных новинок 2019 года. Революционный пикап, созданный самим Илоном Маском, уже повод для обсуждения.

Экономика Центробанк начал брать плату за использование Системы быстрых платежей Комиссия, которую Центробанк начал c 1 января взимать как с банка-отправителя, так и с банка-получателя за использование Системы быстрых платежей составляет в зависимости от суммы операции от 5 копеек до 3 рублей.

Хоккей Швед Сандин жестко охарактеризовал поражение от России на МЧМ Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Хоккей Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.

Шоу-бизнес 47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой "Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.

Политика Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".