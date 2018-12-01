Футбол
MetaratingsNike станет новым спонсором «Ливерпуля»
По информации портала Mirror, Nike и «Ливерпуль» достигли соглашения о сотрудничестве, начиная с сезона-2020/21. Сейчас спонсором мерсисайдского клуба является фирма New Balance, но срок четырехлетнего соглашения с этим поставщиком экипировки у «красных» истекает в конце этого сезона.
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News.ru вчера в 08:20
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