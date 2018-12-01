Футбол

MetaratingsMetaratingsNike станет новым спонсором «Ливерпуля»

По информации портала Mirror, Nike и «Ливерпуль» достигли соглашения о сотрудничестве, начиная с сезона-2020/21. Сейчас спонсором мерсисайдского клуба является фирма New Balance, но срок четырехлетнего соглашения с этим поставщиком экипировки у «красных» истекает в конце этого сезона.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Nike станет новым спонсором «Ливерпуля»

Metaratingsвчера в 13:10

«Ливерпуль» подпишет рекордный для Англии контракт с техническим спонсором

ProstoProSport02:08

New Balance судится с «Ливерпулем» за право остаться его техническим спонсором

Sports.ru02:57

Daily Mail: Nike предлагает «Ливерпулю» контракт. Это рекордная сумма для клубов АПЛ

Бомбардир.ру01:30

New Balance судится с «Ливерпулем» за право остаться его техническим спонсором

Чемпионат03:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:05, Вашингтон
Политика

В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России

Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Авто

Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей

РБК вчера в 17:00
Экономика

Британский актив Абрамовича впервые станет безубыточным

Британский оператор связи Truphone, долей в котором владеет российский миллиардер Роман Абрамович, впервые за 13 лет не понесет убыток в своем основном бизнесе, пишет Financial Times.
РБК 01:33
Политика

Вышинский станет ведущим передачи «Настоящая Украина» на российском ТВ

В понедельник 23 сентября сообщалось, что Кирилл Вышинский займет должность постоянного эксперта по вопросам защиты прав российских граждан за рубежом.
Политика Сегодня 04:25
Наука

Ученые выяснили, почему мозг стирает сны

Японские ученые выяснили, что влияет на процесс стирания сновидений человеческим мозгом.
Взгляд.ру 03:21
Происшествия

В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист

Вести.Ru 01:51
Кино

«Игра престолов» победила в двух номинациях премии «Эмми»

Сериал «Игра престолов» победил в двух номинациях престижной телевизионной премии «Эмми».
ФАН вчера в 02:43
Происшествия

При пожаре в магазине в Нижневартовске обрушилась кровля

Площадь пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа увеличилась до 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 04:19
Происшествия

СК завел дело об убийстве после пропажи семьи в красноярской тайге

РИА Новости 04:13
Происшествия

Выданный США российский хакер признался в массовых кибератаках

Тюрин был задержан в Грузии в 2018 году по запросу США, после чего его выдали американским властям.
Lenta.ru вчера в 20:55
Политика

Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться

Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Российская газета 04:25
Кино

В «Октябре» прошла премьера «Героя» Карена Оганесяна

Культуромания 03:14
Политика

В ПАСЕ резко ответили на отказ Киева приехать на сессию

Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс прокомментировал отказ Киева приехать на Парламентскую ассамблею Совета Европы.
NewInform 04:39
Космос

Некоторые потенциально обитаемые миры могут не иметь «зон жизни»

Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Хоккей

«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Политика

Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
РБК 03:49
Экономика

План строительства ВСМ Москва — Казань хотят сократить втрое

REGNUM 04:17
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем

News.ru вчера в 08:20
Наука

Ученые нашли исторический вход в пещеру «Таврида» в Крыму

Во время строительства трассы "Таврида" в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя обнаружили Карстовую полость — пещеру длиной более километра.
РИА Новости 01:13
Происшествия

Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин умер в больнице после попытки суицида.
ТАСС 03:02
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Здоровье

В курганской больнице бабушка больного ребёнка спала на полу

REGNUM вчера в 17:02
Экономика

В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Происшествия

Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме

Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
REGNUM 02:27
Происшествия

СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске

RT на русском 03:26
Политика

В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России

Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Политика

Украине придется подписать формулу Штайнмайера

По мнению политолога и директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, Украине придется подписать эту формулу.
Актуальные комментарии 02:41
Общество

Бабье лето придет, но не сегодня. 24 сентября в Туле всего +10°

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, бабье лето может наступить в октябре.
Тульская пресса вчера в 22:22
Финансы

Курс евро опустился до 70 рублей

В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.
ТАСС 03:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
New Balance
Американская компания
Более известная как New Balance, американский производитель спортивной одежды, базирующийся в Брайтоне, одном из районов Бостона, штат Массачуссетс, США. Компания была основана в 1906 году, как "New Balance Arch Support Company" и стала одним из крупнейших мировых производителей спортивной одежды, обуви и инвентаря.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное