Экономика
ВедомостиNike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок
Цифра, названная Вишняковым, незначительно расходится с оценкой исследовательской компании Euromonitor International. По ее данным, весь российский рынок обуви по итогам 2018 г. – $12 млрд, в то время как доля Nike – 1,9% (то есть $228 млн).
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с чего всё началось
В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».РБК02:01
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Религия
В Санкт-Петербурге прошел общегородской крестный ход
Российская газета 10:05
Единоборства
Путин встретится с Нурмагомедовым в Дагестане
Президент РФ Владимир Путин собирается лично встретиться в Дагестане с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым, защитившим в Абу-Даби свой титул чемпиона UFC.
РИА Новости 08:24
Политика
Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа»
Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 09:17
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Политика
Трамп заявил об ошибках Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
Газета.Ru вчера в 15:02
Происшествия
СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:07
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Происшествия
Более 10 жителей Уфы отравились шаурмой
Газета.Ru 01:32
Наука
Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень
Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
Индикатор 08:43
Политика
В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.
РБК вчера в 19:26
Происшествия
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Финансы
Евро опустился ниже 71 руб. впервые с 1 августа
Евро в ходе торгов на Московской бирже в четверг днем опустился ниже 71 рубля впервые с 1 августа, доллар при этом торговался ниже 65 рублей впервые с середины августа.
Интерфакс 09:05
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Политика
Освобожденный украинский моряк рассказал о требовании целовать мантию судье
По словам Гриценко, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от украинских моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее».
Lenta.ru 09:57
Общество
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
RT на русском 09:50
Политика
Захарова назвала арест Коршунова в Италии спланированной провокацией
В МИД называли его задержание примером недобросовестной конкуренции. Газета ВЗГЛЯД писала об обвинениях в адрес Коршунова.
Взгляд.ру 09:37
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,2 млрд
На 30 августа международные резервы страны составляли $530,5 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $2,2 млрд, или на 0,4%.
REGNUM 09:17
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, которое было принято в 2016 году.
Газета.Ru 09:16
Происшествия
Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА
Итальянская полиция в четверг провела операцию по делу об обрушении эскалатора на станции римского метро "Репубблика", на которой в октябре 2018 года пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА.
РИА Новости 05:00
Культура
Участникам «Квартета И» вручили звания заслуженных артистов России
Московский Комсомолец 09:52
Происшествия
Суд в Курске вынес приговор убийце семилетнего ребенка
Российская газета 09:43
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Культура
Александра Розенбаума выписали из больницы после операции
Певец Александр Розенбаум выписан из больницы после операции, сообщила ТАСС его продюсер Белла Купсина.
DP.RU 08:35
Технологии
В Казани пройдет финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
С 27 сентября на базе международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится финал Всероссийского конкурса среди специалистов в области программирования и дизайна «Цифровой прорыв».
Мэрия г. Казани 02:12