с чего всё началось

Цифра, названная Вишняковым, незначительно расходится с оценкой исследовательской компании Euromonitor International. По ее данным, весь российский рынок обуви по итогам 2018 г. – $12 млрд, в то время как доля Nike – 1,9% (то есть $228 млн).

Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок

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