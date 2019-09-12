Экономика

ВедомостиВедомостиNike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок

Цифра, названная Вишняковым, незначительно расходится с оценкой исследовательской компании Euromonitor International. По ее данным, весь российский рынок обуви по итогам 2018 г. – $12 млрд, в то время как доля Nike – 1,9% (то есть $228 млн).
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с чего всё началось
В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности
, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».
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