с чего всё началось

Ближайший конкурент Nike, немецкая Adidas Group, по данным Euromonitor, занимает на российском обувном рынке долю 3,1% (соответственно, продажи — около $372 млн). Из этой оценки следует, что более половины выручки Adidas Group в России и странах СНГ приходится на обувь.

Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок

Политика Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.

Политика Глава ДНР заявил о цели войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Экономика Медведев поручит создать новую систему управления финансами Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления финансами, об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Политика Освобожденный украинский моряк рассказал о требовании целовать мантию судье По словам Гриценко, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от украинских моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее».

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Кино Disney показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту Студия Disney опубликовала в Instagram закулисное видео, на котором Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.

Наука Экспедиция Северного флота отметила новый остров в Арктике на карте Члены комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа подтвердили появление нового острова вместо полуострова Литтрова острова Галля.

Общество Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета "В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.

Происшествия В Москве рассматривают дело обвиняемого в нанесении травмы омоновцу Тверской суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению дела Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.

Шоу-бизнес Богомолов подготовился к свадьбе с Собчак и похудел на 18 кг Жених известной российской телеведущей и журналистки Ксении Собчак накануне свадьбы похудел на 18 килограммов.

Общество Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.

Армия и оружие Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Происшествия Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.

Шоу-бизнес Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".

Шоу-бизнес Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы Сестра и директор певицы Азизы Гульнара Мухамедова узнала об иске семьи Талькова от корреспондента РБК.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией В МИД РФ обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений и дальнейшие действия Киева покажут в какую сторону изменятся отношения двух стран, пишет Лента.ру.

Общество Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.