Экономика
РБКNike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок
Ближайший конкурент Nike, немецкая Adidas Group, по данным Euromonitor, занимает на российском обувном рынке долю 3,1% (соответственно, продажи — около $372 млн). Из этой оценки следует, что более половины выручки Adidas Group в России и странах СНГ приходится на обувь.
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с чего всё началось
В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».РБК02:01
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 11:52, Вашингтон
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Политика
Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Экономика
Медведев поручит создать новую систему управления финансами
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления финансами, об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.
Ведомости 09:16
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Политика
Освобожденный украинский моряк рассказал о требовании целовать мантию судье
По словам Гриценко, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от украинских моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее».
Lenta.ru 09:57
Политика
Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском 08:32
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Кино
Disney показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту
Студия Disney опубликовала в Instagram закулисное видео, на котором Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.
Piter.tv 01:19
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru 10 сентября в 03:30
Наука
Экспедиция Северного флота отметила новый остров в Арктике на карте
Члены комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа подтвердили появление нового острова вместо полуострова Литтрова острова Галля.
Российская газета 03:57
Общество
Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета
"В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:55
Происшествия
В Москве рассматривают дело обвиняемого в нанесении травмы омоновцу
Тверской суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению дела Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:02
Экономика
Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики
Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.
РИА Новости 09:30
Шоу-бизнес
Богомолов подготовился к свадьбе с Собчак и похудел на 18 кг
Жених известной российской телеведущей и журналистки Ксении Собчак накануне свадьбы похудел на 18 килограммов.
iReactor 09:37
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me 10:20
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы
Сестра и директор певицы Азизы Гульнара Мухамедова узнала об иске семьи Талькова от корреспондента РБК.
РБК 11:31
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
В МИД РФ обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений и дальнейшие действия Киева покажут в какую сторону изменятся отношения двух стран, пишет Лента.ру.
Русская Планета вчера в 03:57
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Культура
Павел Лобков покинет телеканал «Дождь»
Журналист Павел Лобков в конце сентября покинет редакцию «Дождя», написала в своем Facebook главный редактор телеканала Александра Перепелова.
РБК 11:24