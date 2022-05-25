Группа компаний Roust (производит водку «Русский стандарт», «Зеленая марка») Рустама Тарико по итогам января-апреля сократила розлив на 14% год к году до 2,1 млн дал и опустилась со второй строчки рейтинга крупнейших производителей водки на четвертую, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.