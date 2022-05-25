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Nike закроет большинство магазинов в России до конца июля

По мнению источника «Известий», отечественная компания не имеет возможности заменить магазины, которые развивали под брендом Nike.
Известия
PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците.
Ведомости
В связи с операционными сложностями Nike приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения, включая UP&Run (входит в IRG – «Ведомости»), ответил представитель американского ритейлера на запрос «Ведомостей».
Ведомости
IRG также торгует товарами под маркой Nike в мультибрендовых магазинах Street Beat.
Ведомости

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«Ведомости» сообщили о решении американской компании Nike уйти с российского рынка
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