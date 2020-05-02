Общество

Газета.RuГазета.RuНикита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты. Об этом он сказал в эфире своей авторской программы "Бесогон ТВ".
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Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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