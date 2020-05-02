Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты. Об этом он сказал в эфире своей авторской программы "Бесогон ТВ".

Здоровье В Тульской области назвали число подключенных к ИВЛ пациентов 24 туляка подключены к аппаратам ИВЛ. Главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев озвучил статистику по коронавирусу.

Гаджеты Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS Стоит еще напомнить, что в прошлом году китайский производитель выпустил материнскую плату с процессором Kunpeng 920, но эта основа рассчитана исключительно на корпоративных клиентов. 2

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 360

Общество В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски «Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — цитирует пресс-служба первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анну Кротову. 210

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний. 65

Транспорт «Аэрофлот» разрешил покупку субсидируемых авиабилетов из Калининграда для всех россиян Авиакомпания "Аэрофлот" разрешила покупку субсидируемых авиабилетов из Калининграда в Москву всем гражданам РФ.

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией. 402

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Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 589

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Здоровье Власти Петербурга объяснили очереди «скорых» у больниц Санкт-Петербург, 2 мая 2020, 23:33 — REGNUM Очереди из машин скорой помощи у больниц Петербурга выстраиваются из-за необходимости строгого соблюдения противоэпидемических мер в стационарах. 1

Общество Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве Отвечая на вопрос о возможных сроках прохождения пика заболеваемости в Москве, градоначальник выразил надежду, что этот момент не наступит вовсе, поскольку подобный сценарий, по его словам, означает заражение более половины жителей города. 2,9K