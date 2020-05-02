Общество
Газета.RuНикита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты. Об этом он сказал в эфире своей авторской программы "Бесогон ТВ".
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Михалков предположил, что в начале пандемии коронавируса замешан Билл Гейтс
ИА Красная Веснавчера в 20:15
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:32, Ашберн
Здоровье
В Тульской области назвали число подключенных к ИВЛ пациентов
24 туляка подключены к аппаратам ИВЛ. Главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев озвучил статистику по коронавирусу.
Тульская пресса 16:17
Гаджеты
Huawei готовит к выпуску собственный компьютер на HarmonyOS
Стоит еще напомнить, что в прошлом году китайский производитель выпустил материнскую плату с процессором Kunpeng 920, но эта основа рассчитана исключительно на корпоративных клиентов.
Astera 14:07
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски
«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — цитирует пресс-служба первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анну Кротову.
РБК 16:35
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Луки.ру 30 апреля в 02:00
Футбол
Источник: «Краснодар» намерен расстаться с пятью легионерами
RT на русском 16:50
Единоборства
Нурмагомедов восхитился тренировкой Тайсона
Lenta.ru 16:42
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил покупку субсидируемых авиабилетов из Калининграда для всех россиян
Авиакомпания "Аэрофлот" разрешила покупку субсидируемых авиабилетов из Калининграда в Москву всем гражданам РФ.
ТАСС 16:52
Кино
Отреставрирован фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино»
РИА Новости 30 апреля в 10:19
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
Футбол
Моуринью плакал один раз в карьере и рассказал об этом матче
ProstoProSport 06:49
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
Общество
95 иногородних водителей не пустили в Псковскую область
В ином случае без вариантов придётся две недели оставаться на даче – раньше положенного срока из области никого не выпустят.
ВЛуки.ру 03:30
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса
Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди «скорых» у больниц
Санкт-Петербург, 2 мая 2020, 23:33 — REGNUM Очереди из машин скорой помощи у больниц Петербурга выстраиваются из-за необходимости строгого соблюдения противоэпидемических мер в стационарах.
REGNUM 16:33
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 03:50
Политика
Чехия может открыть границы с четырьмя соседними странами в июле
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек прогнозирует, что республика в июле откроет границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
ТАСС 14:48
Общество
Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом
Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, говорится в сообщении Минздрава.
Ведомости 06:44
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве
Отвечая на вопрос о возможных сроках прохождения пика заболеваемости в Москве, градоначальник выразил надежду, что этот момент не наступит вовсе, поскольку подобный сценарий, по его словам, означает заражение более половины жителей города.
RT на русском 10:19
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК 05:19
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 30 апреля в 13:59
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32