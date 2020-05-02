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Общество Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. 53

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Общество Опубликованы фото Ким Чен Ына после 20 дней отсутствия на публике Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи The Rodong Sinmun опубликовал фотографии председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, сделанные во время первого за последние 20 дней публичного мероприятия с его участием.

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