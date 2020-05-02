Общество
Газета.RuНикита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты. Об этом он сказал в эфире своей авторской программы "Бесогон ТВ".
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Михалков предположил, что в начале пандемии коронавируса замешан Билл Гейтс
ИА Красная Веснавчера в 20:15
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:04, Ашберн
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
Наука
Описан новый способ лечения коронавируса
Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии проанализировали иммунный ответ организма на заражение.
Российская газета 11:05
Общество
Шантажисты потребовали у Тихона 10 млн рублей за взлом его почты
10 млн рублей потребовали шантажисты за информацию, полученную после взлома почты председателя патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), сообщает 1 мая РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 12:23
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Происшествия
Суд не стал арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский районный суд Москвы отказался арестовать мужчину, ударившего сотрудника полиции по лицу и пытавшегося завладеть его оружием.
ТАСС 12:02
Общество
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости 17:40
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 30 апреля в 13:00
Общество
Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса
Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
РБК 14:41
Политика
Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
Футбол
Алиев считает Юрана «больным на голову»
Бывший игрок «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на критику со стороны Сергею Юрану.
Спорт день за днем 13:58
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском 11:50
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Армия и оружие
МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников
По мнению Хендрикса, запуск нового проекта был осуществлен девять лет назад, а в мае 2019 года прошла его первая презентация.
Discover24 30 апреля в 07:17
Здоровье
Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц
Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".
РИА Новости 08:36
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
РИА Новости вчера в 21:18
Армия и оружие
СМИ узнали о новых военных закупках Минобороны Литвы
Литва закупает у Великобритании третий минный тральщик типа Hunt сообщает военно-аналитический портал Jane's со ссылкой на британское Министерство обороны.
Sputnik Литва 10:30
Общество
Город в Швеции борется с коронавирусом куриным пометом
Власти шведского города Лунд разбросали в центральном парке тонну куриного помета, чтобы помешать народу собраться там на Вальпургиеву ночь и избежать распространения коронавируса.
Вечерний курьер вчера в 07:13
Авто
Cadillac вынужденно отключит адаптивные фары на XT6
Tvoe-avto.com 13:25
Футбол
Клубам АПЛ предложили доиграть сезон в Австралии
Клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) предложили доиграть сезон в Австралии, сообщает The Sun.
Газета.Ru 18:50
Кино
Новый фильм франшизы «Трансформеры» выйдет летом 2022 года
Не имеющий пока что официального названия блокбастер выйдет 24 июня 2022 года.
Кинобизнес сегодня 05:13
Общество
Опубликованы фото Ким Чен Ына после 20 дней отсутствия на публике
Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи The Rodong Sinmun опубликовал фотографии председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, сделанные во время первого за последние 20 дней публичного мероприятия с его участием.
Взгляд.ру вчера в 21:27
Здоровье
В Петербурге объяснили скопление скорых у стационаров
По словам первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сарана, очереди из скорых связаны с изменением схемы приема больных в перепрофилированных под коронавирус стационарах.
Газета.Ru 18:51
Здоровье
Главврач Коммунарки назвал еще один симптом коронавируса
У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
Ридус вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала итоги расследования Всемирног антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских атлетов.
Деловое.ТВ 11:53