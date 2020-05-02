Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса. Об этом 74-летний Михалков заявил в эфире своей программы «Бесогон ТВ».

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей

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