Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса. Об этом 74-летний Михалков заявил в эфире своей программы «Бесогон ТВ».

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