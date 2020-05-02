Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Политика МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии. 41

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Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 631