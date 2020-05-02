Общество
Piter.tvНикита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
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Михалков предположил, что в начале пандемии коронавируса замешан Билл Гейтс
ИА Красная Веснавчера в 20:15
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:41, Ашберн
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Политика
МИД Украины: Россия не хочет выяснить причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости 20:41
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Авто
«ГАЗель Next» получила подушки безопасности
Автомобили семейства «ГАЗель Next» начали оснащаться фронтальными подушками безопасности.
Движок 30 апреля в 07:20
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
Погранпост Южной Кореи в демилитаризованной зоне был обстрелян со стороны КНДР, сообщает агенство «Рёнхап».
RT на русском 23:37
Политика
Глава российского Минстроя заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев заразился коронавирусом.
Суть событий вчера в 14:52
Экономика
Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества.
Газета.Ru 20:39
Общество
Украинцев возмутил российский лук в киевском супермаркете
Украинских пользователей Сети возмутил российский лук на прилавках одного из киевских супермаркетов.
РИА Новости 21:56
Космос
Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»
Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, и подтвердил, что запуск "Экспрессов" отложен с марта на июль.
РИА Новости 20:07
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 12:44
Экономика
Экономист предостерёг от вложений в товары во время обвала рубля
Вкладывать свои сбережения в покупки не имеет смысла даже во время удешевления рубля, считает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков.
News.ru 20:25
Хоккей
СКА заплатит 400 тысяч за форварда «Локомотива» Мичкова
По информации источника, СКА выплатит «Локомотиву» денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.
Metaratings 11:08
Кино
Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
РИА Новости 19:19
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня 05:39
Здоровье
В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, материнства и детства предложила ввести мораторий на аборты во время пандемии коронавируса.
Клопс 11:41
Общество
В Подмосковье решили ввести масочный режим
Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском вчера в 11:22
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
Армия и оружие
Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл
Piter.tv 30 апреля в 03:14
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Гаджеты
Цена iPhone 12 может начинаться от $649
Версия iPhone 12 Plus будет оснащена 6,1-дюймовым дисплеем, а цена этого смартфона составит 749 долларов.
Astera 30 апреля в 15:48
Авто
Volkswagen вывел на тесты «заряженный» кроссовер ID.4
Car.ru 30 апреля в 04:47
Здоровье
В Швеции пожалели об отказе ввести карантин
Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл признал, что он «совсем не уверен», что отказ от карантина был правильной стратегией, даже несмотря на то, что количество заражений коронавирусом и летальных исходов за день значительно сократилось.
Lenta.ru 22:41
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем шоу «Последний герой»
Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
SM News 13:15
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Газета.Ru вчера в 21:01
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском 19:49
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15