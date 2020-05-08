Общество

Бизнес News. Время зарабатыватьБизнес News. Время зарабатыватьНикитин поручил ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области поручил своим заместителям Андрею Харину и Андрею Гнеушеву принять меры по ликвидации последствий сильного ливня в Нижнем Новгороде.
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Юрий Шалабаев: Ремонтные и аварийные бригады в праздники будут в усиленном режиме заниматься прочисткой ливневок

Администрация Нижнего Новгорода11:51

Ливнёвки убиты, аварийщики работают в усиленном режиме: всё о сегодняшнем потопе в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород on-line14:16

Воздушный шар может упасть с набережной Федоровского из-за провала грунта

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В Нижнем Новгороде на майские праздники будут чистить ливневки

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Шалабаев: Ремонтные бригады будут в усиленном режиме заниматься прочисткой ливневок

Newsroom2413:09
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Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

ТАСС 11:48
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
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Армия и оружие

В США начали производство новых противотанковых ракет

ТАСС 06 мая в 19:48
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Трамп объявил, что экономика США входит в фазу «перехода к величию»

Вашингтон, 8 мая 2020, 23:36 — REGNUM Соединённые Штаты в сфере экономики входят в фазу «перехода к величию», заявил 8 мая журналистам президент США Дональд Трамп.
REGNUM 16:36
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Происшествия

Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ

Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы 16:03
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса

Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
Игромания.ру 14:31
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Общество

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
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Общество

В кабмине назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в эфире канала "Россия-1" заявил, что страна может выйти из режима ограничений в конце мая-начале июня.
Газета.Ru 15:42
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Экономика

Белоусов обсудил меры господдержки крупного бизнеса

Речь шла о мерах поддержки внутреннего спроса, экспорта, обеспечения работы промышленных предприятий, финансовой стабильности и дальнейшего противодействия распространению коронавируса.
Коммерсантъ 15:48
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Общество

Прокуратура проверит информацию об условиях в госпитале в «Ленэкспо»

Прокуратура Петербурга начнёт проверку информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо».
Поребрик.Медиа 08:58
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Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
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Армия и оружие

Avia.pro: из КБ «МиГ» исчезли секретные чертежи космосамолета МиГ-105

В архиве Конструкторского бюро «МиГ» обнаружили исчезновение секретных чертежей самолёта МиГ-105.
Недвижимость.RU 16:50
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
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Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с коронавирусом

Piter.tv 05:22
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Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
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Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов

МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия вчера в 08:11
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Футбол

Мельгарехо: я могу покинуть «Спартак»

Газета.Ru 15:44
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Федун пробудет в больнице около недели

Как стало известно «СЭ», лечащие врачи владельца «Спартака» Леонида Федуна, которому поставлен диагноз коронавирус, надеются, что акционер красно-белых сможет покинуть клинику примерно через 5-7 дней.
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Общество

Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
РИА Новости 14:16
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Политика

Мишустин провел совещание по видеосвязи из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам из больницы.
Газета.Ru 06:41
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Общество

«Открытые медиа» : Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня

Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
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Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус выявили у семимесячного ребенка

По последним данным, в Краснодарском крае коронавирус зафиксировали у 1534 человек, из них 88 — дети, 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
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Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл

Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
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«В руководстве есть группа, которой Семин мешает». Анализ и инсайды экс-советника президента «Локомотива»

Лев Гоберман — о ситуации в «Локомотиве» Анализ ситуации в «Локомотиве» и причин возможной отставки Юрия Семина провел для «СЭ» Лев Гоберман — бывший советник президента красно-зеленых, работавший там в первый год Ильи Геркуса в качестве президента и знающий изнутри все нюансы сложной управленческой структуры клуба.
Спорт-Экспресс 15:15
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Экс-главе СКР по Волгоградской области предъявили новое обвинение

REGNUM вчера в 10:04
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Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
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