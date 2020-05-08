Общество
Бизнес News. Время зарабатыватьНикитин поручил ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде
Губернатор Нижегородской области поручил своим заместителям Андрею Харину и Андрею Гнеушеву принять меры по ликвидации последствий сильного ливня в Нижнем Новгороде.
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Юрий Шалабаев: Ремонтные и аварийные бригады в праздники будут в усиленном режиме заниматься прочисткой ливневок
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Ливнёвки убиты, аварийщики работают в усиленном режиме: всё о сегодняшнем потопе в Нижнем Новгороде
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
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Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
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Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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Газета.Ru 15:42
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Коммерсантъ 15:48
Общество
Прокуратура проверит информацию об условиях в госпитале в «Ленэкспо»
Прокуратура Петербурга начнёт проверку информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо».
Поребрик.Медиа 08:58
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Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Армия и оружие
Avia.pro: из КБ «МиГ» исчезли секретные чертежи космосамолета МиГ-105
В архиве Конструкторского бюро «МиГ» обнаружили исчезновение секретных чертежей самолёта МиГ-105.
Недвижимость.RU 16:50
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
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Общество
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Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
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МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия вчера в 08:11
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Мельгарехо: я могу покинуть «Спартак»
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Спорт-Экспресс 15:00
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Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
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«Открытые медиа» : Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня
Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
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«В руководстве есть группа, которой Семин мешает». Анализ и инсайды экс-советника президента «Локомотива»
Лев Гоберман — о ситуации в «Локомотиве» Анализ ситуации в «Локомотиве» и причин возможной отставки Юрия Семина провел для «СЭ» Лев Гоберман — бывший советник президента красно-зеленых, работавший там в первый год Ильи Геркуса в качестве президента и знающий изнутри все нюансы сложной управленческой структуры клуба.
Спорт-Экспресс 15:15
Происшествия
Экс-главе СКР по Волгоградской области предъявили новое обвинение
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Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
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