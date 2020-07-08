Общество

Газета.RuГазета.RuНикиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря

"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она. Шкода и Джигурда отказались давать пояснения и поехали в прокуратуру.
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Джигурду задержали за нарушение карантина в Дивеево

Newsroom2410:35

Никита Джигурда заблокирован на территории Дивеевского монастыря полицией

Аргументы недели06:26

Джигурду, проникшего вслед за Волочковой в Дивеево, задержала полиция

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СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево

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Никита Джигурда посетил закрытое на карантин Дивеево

АиФ Нижний Новгород08:37

«Концерт по заявкам»: три версии, почему Дивеево стало как мёдом намазано для эстрадных фриков

Нижний Новгород on-line11:50

В «Дивеевском деле» Волочковой вскрылись серьезные нарушения

Собеседниквчера в 08:47
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Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Общество

В Минздраве оценили риск передачи коронавируса при купании

Вероятность инфицирования коронавирусом во время купания мала, заявил главный специалист российского Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин.
Взгляд.ру 13:02
Футбол

ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК 12:58
Общество

На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру

В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу.
Российская газета 09:17
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера

РБК 12:22
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Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
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Транспорт

В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

RT на русском 12:23
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Происшествия

В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу

РИА Новости 11:44
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Киберспорт

Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands

Blizzard назвала примерную дату начала бета-теста World of Warcraft: Shadowlands в рамках открытой презентации дополнения.
CyberSport.ru 12:40
Футбол

«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России

РБК вчера в 14:05
Общество

Джоан Роулинг подписалась под посланием против «толерантной цензуры»

Вести.Ru 06:55
Общество

Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля

Интерфакс - Россия 08:43
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Авто

В России продажи легковушек в июне упали на 14%

В июне продажи легковых автомобилей в России составили 122622 единицы (исключая BMW и Mercedes), что на 14% меньше, чем в тот же месяц годом ранее.
Московский Комсомолец 09:45
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Политика

Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
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Происшествия

Суд арестовал четырех участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Четверо из семи задержанных во вторник в Крыму участников запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" арестованы до сентября решением Киевского районного суда Симферополя.
Российская газета 12:53
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
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Общество

В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
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Общество

Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август

Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август.
Телеканал 360° вчера в 08:23
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Экономика

НДС на ряд товаров и услуг в Британии будет снижен с 20% до 5%

Налог на добавленную стоимость для ряда товаров и услуг в Британии будет временно снижен с 20% до 5% из-за вызванного пандемией коронавируса, заявил глава минфина Соединенного Королевства Раши Сунак.
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На Украине появилась петиция с требованием отставки Зеленского

Электронная петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована в среду на сайте главы государства.
РИА Новости 12:12
Общество

Московские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
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Футбол

Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов уже направил главе комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семену Андрееву письмо с просьбой дать оценку провокационному высказыванию гендиректора чемпионов России сезона-2019/2020.
Газета.Ru 10:18
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Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 09:07
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Общество

Рестораны, бары и кафе в Подмосковье заработают с 25 июля

Ранее в регионе начали работать торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:44
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«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета в России

Средняя скорость скачивания в сети по стране составила 32,79 Мбит / с Международная компания Ookla признала сеть "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета на территории России.
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
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Происшествия

В Хакасии найдены тела пропавших туристов

Усть-Абаканский район, 8 июля 2020, 11:44 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии сотрудники МЧС нашли тела двух пропавших мужчин.
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Шоу-бизнес

Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году.
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Никита Джигурда
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Российская балерина, танцовщица и общественная деятельница, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и народная артистка Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Бенуа танца».
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