Общество
Газета.RuНикиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она. Шкода и Джигурда отказались давать пояснения и поехали в прокуратуру.
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«Концерт по заявкам»: три версии, почему Дивеево стало как мёдом намазано для эстрадных фриков
Нижний Новгород on-line11:50
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Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Общество
В Минздраве оценили риск передачи коронавируса при купании
Вероятность инфицирования коронавирусом во время купания мала, заявил главный специалист российского Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин.
Взгляд.ру 13:02
Футбол
ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК 12:58
Общество
На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру
В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу.
Российская газета 09:17
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
Происшествия
В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу
РИА Новости 11:44
Киберспорт
Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands
Blizzard назвала примерную дату начала бета-теста World of Warcraft: Shadowlands в рамках открытой презентации дополнения.
CyberSport.ru 12:40
Футбол
«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
РБК вчера в 14:05
Общество
Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля
Интерфакс - Россия 08:43
Авто
В России продажи легковушек в июне упали на 14%
В июне продажи легковых автомобилей в России составили 122622 единицы (исключая BMW и Mercedes), что на 14% меньше, чем в тот же месяц годом ранее.
Московский Комсомолец 09:45
Политика
Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения
Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
Происшествия
Суд арестовал четырех участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Четверо из семи задержанных во вторник в Крыму участников запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" арестованы до сентября решением Киевского районного суда Симферополя.
Российская газета 12:53
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Общество
Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август
Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август.
Телеканал 360° вчера в 08:23
Экономика
НДС на ряд товаров и услуг в Британии будет снижен с 20% до 5%
Налог на добавленную стоимость для ряда товаров и услуг в Британии будет временно снижен с 20% до 5% из-за вызванного пандемией коронавируса, заявил глава минфина Соединенного Королевства Раши Сунак.
ПРАЙМ 09:29
Политика
На Украине появилась петиция с требованием отставки Зеленского
Электронная петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована в среду на сайте главы государства.
РИА Новости 12:12
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС
Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов уже направил главе комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семену Андрееву письмо с просьбой дать оценку провокационному высказыванию гендиректора чемпионов России сезона-2019/2020.
Газета.Ru 10:18
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 09:07
Общество
Рестораны, бары и кафе в Подмосковье заработают с 25 июля
Ранее в регионе начали работать торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:44
Технологии
«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета в России
Средняя скорость скачивания в сети по стране составила 32,79 Мбит / с Международная компания Ookla признала сеть "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета на территории России.
Деловое.ТВ 07:52
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Происшествия
В Хакасии найдены тела пропавших туристов
Усть-Абаканский район, 8 июля 2020, 11:44 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии сотрудники МЧС нашли тела двух пропавших мужчин.
REGNUM 04:44
Шоу-бизнес
Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей
Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году.
ТВ Центр 08:56