Общество
Газета.RuНикиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она. Шкода и Джигурда отказались давать пояснения и поехали в прокуратуру.
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«Концерт по заявкам»: три версии, почему Дивеево стало как мёдом намазано для эстрадных фриков
Нижний Новгород on-line11:50
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Здоровье
Вторая волна коронавируса в Ростовской области может начаться осенью
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Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:35
Футбол
«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу
Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru 04:08
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Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Live24 вчера в 04:47
Экономика
НДС на ряд товаров и услуг в Британии будет снижен с 20% до 5%
Налог на добавленную стоимость для ряда товаров и услуг в Британии будет временно снижен с 20% до 5% из-за вызванного пандемией коронавируса, заявил глава минфина Соединенного Королевства Раши Сунак.
ПРАЙМ 09:29
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
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Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой Renault «Формулы-1»
Двукратный чемпион «Формулы-1», испанский пилот Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault.
Известия 15:45
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Авто
Hyundai представил новый компактный седан Elantra N Line
Новая спортивная версия седана Elantra, как ожидается, появится на рынке уже в этом году.
Evo-rus.com 10:02
Происшествия
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело.
РИА Новости 18:58
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию в суде
Lenta.ru 17:58
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
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Губернатор Ставрополья сообщил о перегруженности больниц в крае
О необходимости модернизации и расширения учреждений первичного медицинского звена шла речь на встрече губернатора Владимира Владимирова с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.
Newstracker.ru 11:46
Общество
Сафронова подозревают в работе на спецслужбы Чехии
Адвокат Иван Павлов сообщил, что советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова подозревают в передаче данных чешской спецслужбе.
Моя Москва.онлайн 07:57
Происшествия
Начальника поискового отряда МЧС на Сахалине обвинили во взятках
Начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В. А. Полякова обвинили во взятках от коммерсанта и подчиненных.
РЕН ТВ 11:51
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
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Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Супермодель Ирина Шейк случайно «засветила» пятую точку в зеркале
Казалось, модель стремилась продемонстрировать поклонникам свое лицо без макияжа, но как бы случайно запечатлела свои прекрасные формы, отраженные в зеркале за ее спиной.
Киноафиша России 05:00
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
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Shraibikus News 07:53
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Появились предполагаемые спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и 3070 Ti
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Шоу-бизнес
Сергей Жуков назвал причины распада группы «Руки вверх»
Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
Bimru.ru вчера в 12:43
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Общество
МВД возбудило дело из-за взлома аккаунта депутата Горелкина в Telegram
МВД возбудило уголовное дело из-за взлома Telegram-аккаунта депутата Антона Горелкина.
РБК 15:43
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42