Общество

Газета.RuГазета.RuНикиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря

"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она. Шкода и Джигурда отказались давать пояснения и поехали в прокуратуру.
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СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево

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