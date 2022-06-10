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Nikkei: КНР и Индия увеличивают закупки нефти из России, снижая эффективность санкций

Китайские и индийские импортеры увеличивают объемы закупок нефти из РФ, что приводит к снижению эффективности антироссийских санкций.
ТАСС
КНР в мае ежедневно закупала 800 000 баррелей доставляемой морским путем российской нефти, соответствующий показатель возрос на 40% в сравнении с январем.
Агентство нефтегазовой информации
Нью-Дели в последний месяц весны повысил уровень поставок до 700 баррелей в сутки, учитывая, что в начале года импорт топлива из России вообще не осуществлялся.
Экономика сегодня
Отмечалось также, что в мае большой объем российской нефти был направлен в Индию и Китай, так как покупатели из Евросоюза в поисках альтернатив обратились к Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).
Агентство нефтегазовой информации

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