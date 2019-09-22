Энергетика

ТАССТАССNikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
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Эр-Рияд мог сообщить Токио об изменениях поставок нефти

News.ru02:54

Саудовская Аравия уведомила Японию о готовящихся изменениях в поставках нефти

Московский Комсомолец00:44

СМИ узнали о предупреждении Эр-Рияда об изменениях поставок нефти в Токио

РБК01:18

Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

Взгляд.ру00:57

Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

ТАСС00:46

Саудовская Аравия сообщила Японии об изменениях в поставках нефти после атаки

МИР 2401:58

СМИ: Эр-Рияд сообщил Токио о готовящихся изменениях в поставках нефти

РИА Новости00:01
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BFM.ru вчера в 23:32
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Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
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В Мехико турнир UFC завершился беспорядками

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Шойгу допустил отмену призыва в армию

Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.
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Газета.Ru 03:49
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Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК вчера в 08:19
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Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
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Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

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Ранивший двух российских военных задержан в Таджикистане

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В результате землетрясения в Албании ранены более 40 человек, порядка десяти зданий разрушены в столице Тиране.
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В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками, пишет Daily Mail.
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Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
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Пожалуй, самым главным и заметным улучшением можно считать более продуманный процесс создания пары Bluetooth.
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По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал, однако порядка 160 арендаторам причинен материальный ущерб.
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