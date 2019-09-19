Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Армия и оружие Иран продемонстрировал баллистическую ракету с новой боеголовкой Вооруженные силы Ирана представили баллистическую ракету Khorramshahr с новой боеголовкой.

Шоу-бизнес Наташа Королева в белом тюрбане прогулялась по пляжу в Израиле На кадрах в «сториз» Королева предстала в белом банном халате и тюрбане из обмотанного вокруг головы полотенца.

Здоровье В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.

Религия В Екатеринбурге ученики воскресных школ совершили крестный ход Как отметила представитель пресс-службы епархии, всего в крестном ходе приняли участие около 1,5 тысячи человек: ученики воскресных и общеобразовательных школ, их родители и педагоги, кадеты и представители молодежных приходских организаций патриотической направленности.

Спорт WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Общество Правила призыва в армию ужесточат Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.

Происшествия Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.

Происшествия Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.

Космос Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза» Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.

Авто Музей продает 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией Музей Mercedes-Benz выставил на продажу Mercedes-Benz S-Class 1982 года выпуска в ставшем классикой кузове W126, на который до сих пор распространяется гарантия с завода.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.

Теннис Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге Четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Политика МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Автоспорт Феттель выиграл Гран-при Сингапура Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении.

Происшествия Житель Подмосковья нашел в пруду два ружья и обрезы Два одноствольных охотничьих ружья и два обреза нашёл житель Подмосковья в одном из районов Балашихи, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка полиции.

Политика Трамп призвал ЕС выделять больше средств для Украины Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины.

ЖКХ МОЭК начала подавать тепло на объекты социальной сферы Москвы ПАО "МОЭК" 20 сентября приступило к подаче тепла на объекты социальной сферы Москвы (детские сады, школы и больницы) по их заявкам, говорится в сообщении компании.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.