Энергетика
ТАССNikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти
Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
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Саудовская Аравия уведомила Японию о готовящихся изменениях в поставках нефти
Московский Комсомолец00:44
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«Формулы Штайнмайера», которая оговаривает механизм предоставления особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений, «не существует в природе», заявил в эфире «5 канала» экс-президент Украины Петр Порошенко.
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Риск спада в США укрепляет позиции российской экономики
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Экономика сегодня 08:52
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В Чечне задержали трех колдунов
BFM.ru 08:50
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Сотрудники отеля Les Orangers в Хаммамете не дали десяткам британских клиентов туроператора Thomas Cook покинуть гостиницу, и потребовали еще раз заплатить за проживание, пишет The Independent.
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21 сентября Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы
21 сентября Русская Православная Церковь празднует первый из двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
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В бете Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания королевской битвы
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