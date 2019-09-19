Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.

Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

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