Энергетика
ТАССNikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти
Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
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Саудовская Аравия уведомила Японию о готовящихся изменениях в поставках нефти
Московский Комсомолец00:44
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Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков
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Украинские власти в свою очередь выдали России главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, бывшего военнослужащего самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого называют ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе «Боинга», и еще 33 человек.
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Антимусорный митинг в Архангельске собрал сотни людей, несмотря на дождь и холод, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Выяснилось, что почти 90% туристов из России путешествуют в целях расслабления.
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СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
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Минздрав готовит предложения, по которым жизненно важные лекарства пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой в случае, если они назначены врачом в поликлинике.
BFM.ru 08:21
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РБК 08:14
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Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило сто человек
Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 105 человек, передает Albanian Daily News со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
РБК 08:12
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Институт социально-экономических исследований Финансового университета решил ввести Индекс производства самогона, который является одним из индикаторов экономического положения в стране.
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Ранее сообщалось, что неизвестные блокируют вагоны с углем во Львовской области, так как данный уголь якобы ввезен из России.
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму.
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Николай Фоменко проговорился о рождении пятого ребенка
Актер и шоумен Николай Фоменко заинтриговал поклонников, проговорившись, что у него родился пятый ребенок.
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21 сентября Русская Православная Церковь празднует первый из двунадесятых праздников — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
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Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
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Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
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ХК «Спартак» прервал победную серию «Автомобилиста»
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