Энергетика
ТАССNikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти
Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
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Саудовская Аравия уведомила Японию о готовящихся изменениях в поставках нефти
Московский Комсомолецвчера в 00:44
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Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с футболистом Мамаевым
RT на русском 20 сентября в 13:54
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Что нельзя делать 23 сентября: отчего заболят зубы
Чего нельзя делать 23 сентября Всю рябину нельзя было срывать с дерева, часть оставляли зимним птицам.
Алтайская правда вчера в 19:00
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Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Спорт
WADA дало РФ три недели для объяснений
«В прошлую пятницу WADA проинформировала меня, что запустила процесс, означающий, что России дали три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в российских данных о допинге», — заявил Аск.
Рамблер вчера в 12:10
Кино
«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал
19 мая вышел последний эпизод сериала. В 2018 году сериал также получил «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».
Известия 00:37
Армия и оружие
Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море
Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Российские вертолётоносцы будут заложены в 2020 году в Крыму
Российский проект - универсальный десантный корабль будет заложен в мае 2020 года на судостроительном заводе «Залив» (Керчь).
ANNA-News 20 сентября в 10:12
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника системы Beidou
Китай успешно осуществил запуск двух спутников Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou.
RT на русском вчера в 23:04
Происшествия
Российский турист утонул на Кипре
Известия вчера в 15:56
Происшествия
На Москве-реке перевернулась яхта
Яхта перевернулась от порыва ветра на Москве-реке, в результате пострадали пять человек.
ТАСС вчера в 13:26
Общество
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября
Общий фон недели с 23 по 29 сентября будет связан с тем, что по знаку Весов проходят одновременно Венера, Меркурий и Солнце.
Пятый канал 21 сентября в 10:01
Шоу-бизнес
Дочери Игоря Николаева «дали новое имя»
Юлия Проскурякова дала своей дочери артистический псевдоним: "принцесса Ильяна-Вероника".
Дни24 вчера в 12:39
Футбол
Хохлов ответил «скоро все узнаете» на вопрос об отставке из «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.
РБК вчера в 10:21
Здоровье
Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты
Lenta.ru вчера в 13:03
Общество
«Подойдет для фитнес-центра»: в Екатеринбурге часть мельницы-памятника продают за 97,5 миллионов
В Екатеринбурге на продажу выставили часть архитектурного памятника «Мельница Борчанинова-Первушина», который находится на улице Челюскинцев.
КП - Екатеринбург 01:02
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru 21 сентября в 22:17
Авто
На трассе Нюрбургринг тестируется новый Lamborghini Urus
Lamborghini Urus ярко-зеленого окраса замечен на испытательных заездах на трассе Нюрбургринг.
Car.ru вчера в 11:45
Армия и оружие
В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты
В качестве примера приводится падение 15 февраля 2013 года на Челябинск фрагментов небесного тела, «мощность» которого превышала бомбу, сброшенную на Хиросиму, однако серьезного урона метеорит не нанес.
Известия вчера в 19:10
Экономика
Прирост за счет мигрантов: впервые с начала 90-х годов в Амурской области увеличилось население
Амурчан стало на 9 человек больше или на 0,04 %. Последний раз прирост населения в Амурстате фиксировали в начале 90-х годов.
Амур.инфо вчера в 23:19
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Политика
Молдавский президент Игорь Додон рассказал «Ъ» о взаимодействии с Россией и Западом
На минувшей неделе в Кишиневе состоялось заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошел молдавско-российский экономический форум, который посетил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий Молдавию.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Экономика
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.
РИА Новости вчера в 17:08
Общество
Четыре человека пострадали в Японии из-за тайфуна «Тапа»
Четыре человека пострадали в южной префектуре Окинава в Японии из-за тайфуна «Тапа», приостановлено движение транспорта.
iReactor 21 сентября в 00:44
Происшествия
В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов
Интересный случай произошел в Киеве. Там слуга народа лишился часов прямо в центре города - возле мэрии.
Российская газета вчера в 18:42