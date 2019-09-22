Энергетика

ТАССТАССNikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
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Саудовская Аравия изменила условия поставки нефти в Японию

Известиявчера в 07:49

Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

ТАССвчера в 00:46

СМИ узнали о предупреждении Эр-Рияда об изменениях поставок нефти в Токио

РБКвчера в 01:18

Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

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Эр-Рияд мог сообщить Токио об изменениях поставок нефти

News.ruвчера в 02:54

Саудовская Аравия уведомила Японию о готовящихся изменениях в поставках нефти

Московский Комсомолецвчера в 00:44

СМИ: Эр-Рияд сообщил Токио о готовящихся изменениях в поставках нефти

РИА Новостивчера в 00:01
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«В прошлую пятницу WADA проинформировала меня, что запустила процесс, означающий, что России дали три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в российских данных о допинге», — заявил Аск.
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Российский проект - универсальный десантный корабль будет заложен в мае 2020 года на судостроительном заводе «Залив» (Керчь).
ANNA-News 20 сентября в 10:12
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Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
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Китай вывел на орбиту два спутника системы Beidou

Китай успешно осуществил запуск двух спутников Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou.
RT на русском вчера в 23:04
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Российский турист утонул на Кипре

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На Москве-реке перевернулась яхта

Яхта перевернулась от порыва ветра на Москве-реке, в результате пострадали пять человек.
ТАСС вчера в 13:26
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Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября

Общий фон недели с 23 по 29 сентября будет связан с тем, что по знаку Весов проходят одновременно Венера, Меркурий и Солнце.
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Дочери Игоря Николаева «дали новое имя»

Юлия Проскурякова дала своей дочери артистический псевдоним: "принцесса Ильяна-Вероника".
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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.
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Lenta.ru вчера в 13:03
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В Екатеринбурге на продажу выставили часть архитектурного памятника «Мельница Борчанинова-Первушина», который находится на улице Челюскинцев.
КП - Екатеринбург 01:02
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
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Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии

В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
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На трассе Нюрбургринг тестируется новый Lamborghini Urus

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В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты

В качестве примера приводится падение 15 февраля 2013 года на Челябинск фрагментов небесного тела, «мощность» которого превышала бомбу, сброшенную на Хиросиму, однако серьезного урона метеорит не нанес.
Известия вчера в 19:10
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В Екатеринбурге на неделе прогнозируют первые заморозки

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Прирост за счет мигрантов: впервые с начала 90-х годов в Амурской области увеличилось население

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Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
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ТАСС вчера в 17:37
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Молдавский президент Игорь Додон рассказал «Ъ» о взаимодействии с Россией и Западом

На минувшей неделе в Кишиневе состоялось заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошел молдавско-российский экономический форум, который посетил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий Молдавию.
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Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах России, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, самые медленные темпы роста зарплат в Ямало-Ненецком округе и Петербурге, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости*.
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Общество

Четыре человека пострадали в Японии из-за тайфуна «Тапа»

Четыре человека пострадали в южной префектуре Окинава в Японии из-за тайфуна «Тапа», приостановлено движение транспорта.
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Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен скончался в 82 года

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В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов

Интересный случай произошел в Киеве. Там слуга народа лишился часов прямо в центре города - возле мэрии.
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