Футбол
ProstoProSportНиклас Зюле получил разрыв крестообразной связки
Игрок «Баварии» Никлас Зюле в матче с «Аугсбургом» получил тяжелую травму ноги. Врачи диагностировали у него разрыв крестообразной связки левого колена, говорится в сообщении ФК в Twitter.
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Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи
Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
URA.Ru 18 октября в 21:46
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс 18 октября в 10:49
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Армия и оружие
Вместо M4: основным оружием Армии США может стать «экзотическая» винтовка RM277
Варианты RM277 / ©General Dynamics General Dynamics показала разные варианты оружия: один из них призван сменить M4, а другой, соответственно, ручной пулемет M249 SAW.
Naked Science 18 октября в 09:20
Происшествия
СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими
Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Политика
Киев одобрил законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Боднар добавил, что она может применяться только после того, как на Украине будет возобновлен суверенитет.
УтроNews 18 октября в 04:50
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости вчера в 03:15
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 18 октября в 04:25
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский.
Lenta.ru вчера в 02:41
Авто
Mitsubishi Pajero покинет российский авторынок
В настоящее время на российском автомобильном рынке Mitsubishi Pajero предлагается с дизельной и бензиновой силовой установкой.
Goroday.ru 17 октября в 09:14
Футбол
«Реал» неожиданно потерпел поражение в игре против «Мальорки»
Красная весна 02:05
Футбол
Дзюба записал видеообращение к болельщикам после матча с «Ростовом»
Невские Новости 03:37
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
РИА Новости 04:32
Армия и оружие
Российская авиация разгромила крупную базу джихадистов в Сирии
По данным СМИ, российская авиация нанесла более десятка ударов по территории авиабазы и ее окрестностям.
Новостной фронт вчера в 08:19
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Гаджеты
Камера разрешением 108 Мп и цена в 365 долларов. Xiaomi CC9 Pro станет очередным хитом компании
Известный инсайдер Sudhanshu Ambhore опубликовал в Twitter характеристики некоего смартфона, предложив пользователям угадать, что это будет за аппарат.
iXBT.com 05:14
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb 18 октября в 13:42
Фигурное катание
Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.
Коммерсантъ 02:38
Политика
Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель
Российский президент Владимир Путин и германский канцлер Ангела Меркель договорились по телефону о необходимости соблюдать минские соглашения на Украине, в том числе "формулу Штайнмайера".
Вести.Ru вчера в 12:40
Происшествия
В ДТП в Киевской области погибла популярный мотоблогер
Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП.
РИА Новости вчера в 17:37
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Технологии
Крупный тектонический разлом активизировался впервые за 500 лет
Американские ученые выяснили, что серия землетрясений, которая произошла в этом году, разбудила спящий 500 лет разлом в земной коре.
ТК Звезда 04:02
Авто
НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus
Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".
Российская газета вчера в 03:17
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала кадры с новорожденным сыном
Фото: кадр из хроники Анастасии Решетовой По предварительной информации Анастасию на днях должны будут вписать из клиники, но многие фанаты пары начинают задаваться вопросами по поводу того, познакомил ли Тимати свою дочь с новорожденным братиком.
Bimru.ru 03:54
Технологии
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews вчера в 15:08