Футбол

ProstoProSportProstoProSportНиклас Зюле получил разрыв крестообразной связки

Аугсбург — Бавария
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «СГЛ Арена»
Марко Рихтер
1′
12′
Никлас Зюле
Давид Алаба
14′
Роберт Левандовски
37′
Джошуа Киммих
42′
Тиаго Алькантара
49′
Серж Гнабри
Рис Оксфорд
Фредрик Йенсен
63′
Марко Рихтер
63′
Флориан Нидерлехнер
Альфред Финнбогасон
68′
Рани Хедира
73′
80′
Филиппе Коутиньо
Томас Мюллер
Марко Рихтер
Серхио Кордова
82′
84′
Хави Мартинес
86′
Серж Гнабри
Леон Горетцка
Альфред Финнбогасон
90′+1′
Томаш Коубек
90′+3′
Игрок «Баварии» Никлас Зюле в матче с «Аугсбургом» получил тяжелую травму ноги. Врачи диагностировали у него разрыв крестообразной связки левого колена, говорится в сообщении ФК в Twitter.
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Немецкий футболист, защитник клуба «Бавария» и сборной Германии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Участник чемпионата мира 2018 года.
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