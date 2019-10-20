Футбол
ProstoProSportНиклас Зюле получил разрыв крестообразной связки
Игрок «Баварии» Никлас Зюле в матче с «Аугсбургом» получил тяжелую травму ноги. Врачи диагностировали у него разрыв крестообразной связки левого колена, говорится в сообщении ФК в Twitter.
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Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости вчера в 07:19
Политика
СМИ опубликовали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
В Сети появился текст письма, написанного главой администрации президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом о "формуле Штайнмайера".
Радио Sputnik 18 октября в 15:19
Происшествия
В Казани полицейская машина перевернулась в ходе погони
При погоне на пересечении двух улиц автомобиль ДПС столкнулось с иномаркой и перевернулся на крышу.
Газета.Ru 05:51
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 18 октября в 04:34
Футбол
Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»
RT на русском 04:23
Происшествия
Один из пропавших без вести при прорыве дамбы найден живым
Один из шестерых пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзаменов
Граждане Украины и Белоруссии смогут получать статус носителей русского языка без прохождения собеседования.
Мойка78 вчера в 07:56
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
РИА Новости 04:32
Политика
Лавров рассказал о «разводках» в дипломатии
В современных отношениях между странами не всегда нужно сразу же отвечать на какой-то негативный шаг, заявил в интервью "Россия-1" глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российская газета 06:51
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Общество
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05
Футбол
«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна с поста главного тренера
ТК Звезда вчера в 11:10
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат вчера в 15:30
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Армия и оружие
Эксперт объяснил, почему США могут увеличить расходы на военные корабли
Признание военных успехов РФ может привести к тому, что в США решат увеличить расходы на корабли и подлодки, сказал Федеральному агентству новостей военный эксперт Василий Дандыкин.
Парламентская газета 06:34
Здоровье
Названы продукты с большим содержанием кальция для укрепления костей
В теле взрослого человека содержится до 1,3 кг кальция, большая его часть приходится на кости.
Дни24 вчера в 14:00
Политика
Великобритания запустила особый план по жесткому Brexit
Гоув добавил, что у Великобритании есть все средства и возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре, соответствующие сроки закреплены в соглашении с Брюсселем.
Lenta.ru 06:14
Футбол
Дзюба вышел на первое место РПЛ по показателю «гол+пас»
Газета.Ru вчера в 13:42
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 18 октября в 13:50
Здоровье
Ученые: лишний вес у людей появляется из-за «жидкого» сахара
Волгоградская правда вчера в 23:42
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 18 октября в 04:25
Происшествия
В Энгельсе застрелили 30-летнего жителя Саратова
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Погибший оказался 30-летним жителем Саратова.
Взгляд-инфо 06:11
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Политика
Лавров рассказал о планах Киссинджера вновь посетить Россию
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер планирует посетить Россию в 2020 году.
Известия 06:23
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости вчера в 03:15