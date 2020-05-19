Как этнический грек стал самым почитаемым русским святым, какие традиции связаны с весенним торжеством в его честь и в чем их особенности — в материале РИА Новости.

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

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