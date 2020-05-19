Общество
РИА НовостиНикола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым
Как этнический грек стал самым почитаемым русским святым, какие традиции связаны с весенним торжеством в его честь и в чем их особенности — в материале РИА Новости.
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Как принято отмечать день Святого Николая Чудотворца 22 мая 2020 года
Курьер. Среда. Бердсквчера в 22:17
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
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Николай Чудотворец: чего категорически нельзя делать в пятницу 22 мая
Московский Комсомолец Крымвчера в 05:38
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Политика
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru вчера в 16:02
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 07:39
Здоровье
В Кузбассе выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, 8 новых случаев заболевания выявлено в Новокузнецке, 3 — в Междуреченске, по 1 случаю зафиксировано в Кемерово, Юрге и Осинниках.
RuNews24.ru 02:31
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Общество
Times: премьер Британии поручил разработать планы снижения зависимости от импорта из КНР
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил экспертам разработать план самообеспечения страны жизненно важными предметами медицинского назначения и другими стратегическими товарами, чтобы положить конец зависимости от китайского импорта.
ТАСС 02:22
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Суд в Красноярске отклонил жалобу на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства в 1994 году.
ТАСС 01:53
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия
На Украине задержали подозреваемого в убийстве семи рыбаков
Житомир, Украина, 22 мая 2020, 09:27 — REGNUM В Житомирской области произошло массовое убийство, написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 02:27
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа вчера в 19:45
Технологии
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество
В Воронежской области за сутки выявили 55 больных коронавирусом
За сутки в Воронежской области 55 чел. заразились коронавирусом.
Обозреватель Врн 02:01
Общество
ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»
В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
Идею амнистии к 75-летию Победы одобрили менее половины жителей России
Москва, 22 мая 2020, 07:53 — REGNUM Менее половины (44%) жителей России одобрили бы идею амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в результатах опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
REGNUM 00:53
Кино
Мэрилин из «Брата-2» рассказала, как готовилась к роли
Петербургский дневник вчера в 09:19
Энергетика
Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
ТАСС вчера в 23:44
Здоровье
Главврач краевой больницы прокомментировал ситуацию с вахтовиками
7 канал Красноярск 00:16
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru 20 мая в 11:29
Общество
Власти Турции решили не отменять «шведский стол» и «все включено»
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти не будут отменять системы "шведский стол" и "все включено", передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:04
Общество
Любимова рассказала, как будет организована работа музеев и театров
Ранее Любимова сообщила, что в сентябре федеральные театры будут постепенно возвращаться к прежней работе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Москва 24 вчера в 15:35
Происшествия
ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России
Иркутск, 22 мая 2020, 08:59 — REGNUM В Федеральной службе исполнения наказания России по Иркутской области заявили, что сюжет французского телеканала France24 о бунте в ИК №15 в Ангарске направлен на дестабилизацию социальной обстановки в РФ.
REGNUM 01:59
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе
Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
Общество
Жириновский предлагает продать «мумию» Ленина
Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил продать "мумию" Владимира Ленина.
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество
Челябинская область может выйти из режима ограничений
Челябинская область в ближайшие дни может выйти из режима ограничений из-за коронавирусной инфекции.
АиФ Челябинск вчера в 21:07
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42