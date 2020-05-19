Как этнический грек стал самым почитаемым русским святым, какие традиции связаны с весенним торжеством в его честь и в чем их особенности — в материале РИА Новости.

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

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Здоровье В Кузбассе выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом Как сообщает региональный Роспотребнадзор, 8 новых случаев заболевания выявлено в Новокузнецке, 3 — в Междуреченске, по 1 случаю зафиксировано в Кемерово, Юрге и Осинниках.

Общество Times: премьер Британии поручил разработать планы снижения зависимости от импорта из КНР Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил экспертам разработать план самообеспечения страны жизненно важными предметами медицинского назначения и другими стратегическими товарами, чтобы положить конец зависимости от китайского импорта.

Экономика Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. 310

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 1,1K

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Происшествия На Украине задержали подозреваемого в убийстве семи рыбаков Житомир, Украина, 22 мая 2020, 09:27 — REGNUM В Житомирской области произошло массовое убийство, написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

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Энергетика Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск. 1

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Происшествия ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России Иркутск, 22 мая 2020, 08:59 — REGNUM В Федеральной службе исполнения наказания России по Иркутской области заявили, что сюжет французского телеканала France24 о бунте в ИК №15 в Ангарске направлен на дестабилизацию социальной обстановки в РФ. 80

Шоу-бизнес Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад. 7