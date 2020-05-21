Религия

РИА НовостиРИА НовостиНикола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

Как этнический грек стал самым почитаемым русским святым, какие традиции связаны с весенним торжеством в его честь и в чем их особенности — в материале РИА Новости.
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Праздник Николая Чудотворца 2020: что это за святой и в чем помогает

Толквчера в 21:54

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости01:00

Главные молитвы, которые нужно прочесть в День Николя Чудотворца 22 мая

Курьер. Среда. Бердск03:57

Православные отмечают день Николая Чудотворца: о чем просить святого угодника в этот день

Росбалт01:45

Приметы на Николая Угодника: Что можно и нельзя делать 22 мая

ИА ЯСИАвчера в 20:10

22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому

Российская газетавчера в 17:20

Святитель Николай — народный святой

Милосердие.ruвчера в 04:50
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Николай Чудотворец: чего категорически нельзя делать в пятницу 22 мая

Московский Комсомолец Крымвчера в 05:38
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Общество

26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

26 новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявили в Вологодской области за сутки.
NewsVO 20 мая в 04:24
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Общество

Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
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Здоровье

В Волгоградской области закрыты два хутора из-за вспышки коронавируса

Вспышка COVID-19 зафиксирована в Котельниковском районе, за последние дни подтверждено 11 случаев в двух хуторах.
Волгоградская правда 05:43
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Здоровье

Диетолог рассказала, чем опасны абрикосы

Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова сообщила, что абрикосы содержат многие витамины, включая A, C, E и B1, а также калий, магний, кальций, фосфор, железо и йод.
Московский Комсомолец 06:14
Общество

Краснодарский край продлил до 6 июня ограничения на въезд в регион

В Краснодарском крае до 6 июня продолжат действовать некоторые карантинные ограничения, чтобы не допустить нового ввоза коронавируса, сообщила администрация региона.
Ведомости вчера в 09:46
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия 04:55
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Армия и оружие

В ДНР заявили о подавлении огневых точек силовиков

Газета.Ru 06:52
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»

В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews вчера в 05:05
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Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Происшествия

В Хасавюртовском районе Дагестана обнаружена группа боевиков

ТАСС 07:00
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей

Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
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Политика

Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым

Экономика сегодня 20 мая в 13:32
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Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский самолет

В непосредственной близости от аэропорта Карачи в пятницу разбился Airbus 320, принадлежавший местной авиакомпании Pakistan International Airlines.
Российская газета 06:40
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Гаджеты

В России увеличился спрос на недорогие смартфоны

Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
Astera вчера в 12:40
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Экономика

Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию

Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Политика

Глава ДНР подтвердил наличие у него российского гражданства

Комментируя заявление украинской стороны, которая предоставила в ОБСЕ копию российского паспорта Пушилина, глава ДНР подтвердил эту информацию.
REGNUM 06:46
Политика

Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным

Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском вчера в 07:33
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
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Общество

Министр культуры заявила о планах ввести шахматную рассадку в театрах

РБК вчера в 17:59
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Политика

Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России

Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
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Игры

Популярную ролевую игру «Ведьмак» можно забрать бесплатно и навсегда

В онлайн-магазине игр GOG проходит интересная акция — там мало того что раздают популярную ролевую игру "Ведьмак" бесплатно и навсегда, так еще за это отдают бочку карт для игры “Гвинт”.
Ferra вчера в 06:04
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Армия и оружие

Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»

РБК 06:49
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Футбол

Емельянов покинул пост главного тренера «Оренбурга»

Константин Емельянов покинул пост главного тренера «Оренбурга». Руководство клуба решило не продлевать контракт со специалистом.
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Общество

В России выздоровели почти 100 тыс. человек с выявленным коронавирусом

Москва, 22 мая 2020, 12:13 — REGNUM Коронавирус нового типа выявлен в России у 8894 человек за сутки 21 мая.
REGNUM 05:13
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
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Николай Чудотворец
Греческий святой
Святой в исторических церквях, архиепископ Мир Ликийских. В христианстве почитается как чудотворец, на Востоке является покровителем путешествующих, заключённых и сирот, на Западе - покровителем практически всех слоёв общества, но в основном детей.
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