Футбол
Спорт-ЭкспрессНикола Влашич: «Бийол забил, как Агуэро»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после матча с «Уфой» (1:0) оценил перформанс Яки Бийола.
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Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Происшествия
В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
Происшествия
Задержан замначальника второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Следователи Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова.
Технологии
Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября
Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Общество
Кому из знаков Зодиака 29 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
Тельцам 29 октября судьба напомнит о семейных ценностях.
Хоккей
СКА победил «Витязь» со счетом 3:2
Происшествия
На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете
На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
Экономика
Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия
Россия не планирует сокращать внутреннее потребление продовольствия, чтобы выполнить цели по росту экспорта и импортозамещению, говорится в поступившем РБК комментарии главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС доктора экономических наук Василия Узуна.
Армия и оружие
В Норвегии прокомментировали сообщения об операции российских подлодок
Футбол
ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь в Сантьяго, и конференцию ООН по климату в декабре из-за ситуации с протестами в стране.
Политика
Facebook заявил о блокировке связанных с Пригожиным аккаунтов
В Facebook и Instagram заблокировали три сети аккаунтов, страниц и групп за вмешательство в дела африканских государств, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера.
Происшествия
В ярославском детсаду прокомментировали инцидент с избиением ребенка
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16
В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России
Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Авто
Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение
Самым болезненным автомобилисты считают увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта и технического обслуживания автомобиля.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Общество
Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых
Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января.
Путешествия
Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога
Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Политика
Болгария отказалась выдать визу российскому военному атташе
Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, сообщили СМИ со ссылкой на болгарский МИД.
Общество
Минфин предлагает ограничить стоимость гаджетов для чиновников
Минфин предложил установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, ноутбуков и планшетов, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
Происшествия
В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок
"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
Футбол