Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНикола Влашич: «Бийол забил, как Агуэро»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после матча с «Уфой» (1:0) оценил перформанс Яки Бийола.
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Влашич: Бийол сыграл, как Агуэро в 16 лет

Чемпионат15:18

Никола Влашич: «Нам нужна была эта победа»

Спорт-Экспресс15:20

Стал известен состав ЦСКА на матч Кубка России с «Уфой»

RT на русском11:29

Мы тоже в шоке, но ЦСКА наконец победил — впервые за месяц. Дальше в Кубке — «Спартак»?

Sport24.ru13:58

Чалов, Влашич и Фернандес остались в запасе ЦСКА на матч Кубка России против «Уфы»

Sportbox.RU11:07

Чалов, Влашич и Фернандес остались в запасе ЦСКА на матч Кубка России против «Уфы»

Матч ТВ11:07

Акинфеев остался вне заявки ЦСКА на матч 1/8 финала Олимп - Кубка России

Газета.Ru10:52
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 06:20
Происшествия

В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков

РИА Новости 27 октября в 21:17
Происшествия

Задержан замначальника второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Следователи Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова.
Мойка78 16:33
Технологии

Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября

Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra 28 октября в 14:53
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Общество

Кому из знаков Зодиака 29 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее

Тельцам 29 октября судьба напомнит о семейных ценностях.
SM News 28 октября в 00:25
Хоккей

СКА победил «Витязь» со счетом 3:2

Gazeta.SPb 18:14
Происшествия

На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете

На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
РБК 19:37
Экономика

Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия

Россия не планирует сокращать внутреннее потребление продовольствия, чтобы выполнить цели по росту экспорта и импортозамещению, говорится в поступившем РБК комментарии главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС доктора экономических наук Василия Узуна.
РБК 14:20
Армия и оружие

В Норвегии прокомментировали сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 19:44
Футбол

ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Интерфакс-Спорт 14:51
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь в Сантьяго, и конференцию ООН по климату в декабре из-за ситуации с протестами в стране.
ТАСС 10:37
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

РБК 19:45
Политика

Facebook заявил о блокировке связанных с Пригожиным аккаунтов

В Facebook и Instagram заблокировали три сети аккаунтов, страниц и групп за вмешательство в дела африканских государств, говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера.
Коммерсантъ 12:13
Происшествия

В ярославском детсаду прокомментировали инцидент с избиением ребенка

РИА Новости вчера в 18:24
Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
Армия и оружие

Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 11:49
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16

В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
RT на русском 08:09
Авто

Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России

Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня 07:38
Авто

Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение

Самым болезненным автомобилисты считают увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта и технического обслуживания автомобиля.
HotMurom.ru вчера в 13:06
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Наука

Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Происшествия

Человек погиб в ДТП с тремя самосвалами на Сахалине

REGNUM 19:09
Общество

Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых

Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января.
РИА Новости 05:54
Путешествия

Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога

Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Вечерние Челны 28 октября в 08:36
Политика

Болгария отказалась выдать визу российскому военному атташе

Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, сообщили СМИ со ссылкой на болгарский МИД.
Взгляд.ру 11:44
Общество

Минфин предлагает ограничить стоимость гаджетов для чиновников

Минфин предложил установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, ноутбуков и планшетов, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
БИЗНЕС Online 06:41
Происшествия

В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок

"Проводится проверка по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
РИА Новости 15:48
Футбол

Кейсуке Хонда присоединится к «Витессу» Слуцкого

ProstoProSport 10:00
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