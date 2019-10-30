Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНикола Влашич: «Бийол забил, как Агуэро»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после матча с «Уфой» (1:0) оценил перформанс Яки Бийола.
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Чалов, Влашич и Фернандес остались в запасе ЦСКА на матч Кубка России против «Уфы»

Sportbox.RU11:07

Никола Влашич: «Нам нужна была эта победа»

Спорт-Экспресс15:20

Мы тоже в шоке, но ЦСКА наконец победил — впервые за месяц. Дальше в Кубке — «Спартак»?

Sport24.ru13:58

Чалов, Влашич и Фернандес остались в запасе ЦСКА на матч Кубка России против «Уфы»

Матч ТВ11:07

Влашич: Бийол сыграл, как Агуэро в 16 лет

Чемпионат15:18

Ставка и прогноз на матч Кубка России ЦСКА – «Уфа»

ODDS.ruвчера в 19:33

ЦСКА: будет ли завтра ротация

Bobsoccerвчера в 10:55
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 23:18, Ашберн
Хоккей

Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ

Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МедиаКорСеть 06:39
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Экономика

Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал

Квартальная выручка Apple возросла на 2%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании - $64 млрд.
ТАСС 18:20
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Здоровье

Приморские врачи приступят к пересадке органов в регионе

Deita.ru 20:00
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Счетная палата опубликовала отчет о результатах проверки, как средства федерального бюджета используются для господдержки кинопроизводства.
РБК 17:00
Экономика

Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Ведомости 28 октября в 04:44
Происшествия

В Японии загорелся древний замок из списка ЮНЕСКО

Замок включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был построен около 500 лет назад и признан национальным достоянием Японии в 1933 году.
Телеканал 360° 20:17
Армия и оружие

Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

ТАСС 08:53
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось

Число погибших в результате паводков в Иркутской области увеличилось с 25 до 26 человек, сообщили в прокуратуре региона.
BFM.ru 04:54
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском 15:05
Кино

Названы лучшие хорроры десятилетия

"Заклятие" Джеймса Вана о расследовании дела об "одержимой" кукле Аннабель назвали лучшим хоррором десятилетия, в тройку лидеров также вошли фильмы "Оно" Андреса Мускетти и "Сплит" М. Найта Шьямалана, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".
РИА Новости 20:31
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 19:44
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
Известия 16:01
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах

Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Sunmag.me 11:45
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Армия и оружие

СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57

НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
РИА Новости 20:43
Авто

На российском рынке представят лицензионные BMW из Вьетнама

В 2018 году во Франции компания представила седан Lux A2.0, который построен на «БМВ» 5 Series предыдущего поколения.
ГЛАС.RU 15:56
Экономика

Имя им — регион: от глав субъектов ждут роста инвестиций

Обсуждался ход выполнения программы по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП до 25%.
Известия 14:10
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности в РФ

Минэкономразвития предложило Росстату изменить порядок статистического измерения уровня бедности для усиления адресности социальной помощи от государства.
ТК Звезда вчера в 01:32
Происшествия

В Бурятии загорелся торговый центр

РБК 21:06
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах. Об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
ТАСС 21:34
Футбол

«Реал» разгромил «Леганес» в чемпионате Испании

Вести.Ru 19:03
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" подводным крейсером стратегического назначения "Князь Владимир".
РИА Новости 02:14
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Сийярто заявил, что Будапешт не готов ради геополитической выгоды жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров, которые проживают на западе Украины.
ГЛАС.RU 10:38
Армия и оружие

США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики

Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Ferra вчера в 10:39
Баскетбол

ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне Евролиги

Московский ЦСКА проиграл пирейскому "Олимпиакосу" в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Газета.Ru 15:48
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
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