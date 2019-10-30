Футбол
Спорт-ЭкспрессНикола Влашич: «Бийол забил, как Агуэро»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после матча с «Уфой» (1:0) оценил перформанс Яки Бийола.
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Хоккей
Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ
Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
Экономика
Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал
Квартальная выручка Apple возросла на 2%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании - $64 млрд.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Счетная палата опубликовала отчет о результатах проверки, как средства федерального бюджета используются для господдержки кинопроизводства.
Экономика
Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»
Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Происшествия
В Японии загорелся древний замок из списка ЮНЕСКО
Замок включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был построен около 500 лет назад и признан национальным достоянием Японии в 1933 году.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось
Число погибших в результате паводков в Иркутской области увеличилось с 25 до 26 человек, сообщили в прокуратуре региона.
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Кино
Названы лучшие хорроры десятилетия
"Заклятие" Джеймса Вана о расследовании дела об "одержимой" кукле Аннабель назвали лучшим хоррором десятилетия, в тройку лидеров также вошли фильмы "Оно" Андреса Мускетти и "Сплит" М. Найта Шьямалана, свидетельствует статистика проекта "Кино Mail.ru".
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах
Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Армия и оружие
СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57
НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения кодовое обозначение Felon ("преступник" – прим. ред.). Об этом сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
Авто
На российском рынке представят лицензионные BMW из Вьетнама
В 2018 году во Франции компания представила седан Lux A2.0, который построен на «БМВ» 5 Series предыдущего поколения.
Экономика
Имя им — регион: от глав субъектов ждут роста инвестиций
Обсуждался ход выполнения программы по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП до 25%.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности в РФ
Минэкономразвития предложило Росстату изменить порядок статистического измерения уровня бедности для усиления адресности социальной помощи от государства.
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Филиппинах. Об этом в четверг сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Футбол
«Реал» разгромил «Леганес» в чемпионате Испании
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" подводным крейсером стратегического назначения "Князь Владимир".
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Сийярто заявил, что Будапешт не готов ради геополитической выгоды жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров, которые проживают на западе Украины.
Армия и оружие
США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики
Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Баскетбол
ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне Евролиги
Московский ЦСКА проиграл пирейскому "Олимпиакосу" в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.