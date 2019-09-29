РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНикола Влашич: «В этом году ЦСКА доминирует и регулярно побеждает»

Урал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
17′
Хердюр Магнуссен
Андрей Панюков
Эрик Бикфалви
46′
53′
Арнор Сигурдссон
57′
Арнор Сигурдссон
62′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
65′
Яка Бийол
Николай Димитров
Михал Кухарчик
67′
69′
Никола Влашич
Кристиян Бистрович
Роман Емельянов
76′
Андрей Егорычев
Юрий Бавин
79′
79′
Ильзат Ахметов
Такума Нисимура
Получился неплохой матч, рад что мы выиграли и рад стать лучшим игроком встречи. Сегодня мы были единой командой. В том сезоне мы много раз доминировали, но порой не могли выиграть.
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