Общество
РИА НовостиНиколая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейка.
Читать в источнике
Оценить3,3K
с чего всё началось
Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.РИА Новостивчера в 14:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Гаджеты
Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone
Компания Broadcom во время квартальной конференции заявила о сезонной аномалии, связанной с изменением выручки, которая может быть обусловлена задержкой выхода новых iPhone.
iReactor 02:22
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Политика
Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.
Ведомости вчера в 16:52
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Космос
SpaceX успешно запустила еще 60 спутников Starlink с ракетой Falcon 9
«Первая ступень Falcon 9 ранее поддерживала миссию Telstar 18 VANTAGE в сентябре 2018 года, миссию Iridium-8 в январе 2019 года и две отдельные миссии Starlink в мае 2019 года и январе 2020 года», – говорится в сообщении компании.
МИР 24 03 июня в 19:53
Общество
Число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 450 тыс
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 8726 человек, сообщил оперативный штаб.
РБК 03:37
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Здоровье
В Ульяновской области вспыхнул ковидом Инзенский район
Сам глава района находится на самоизоляции. Он сообщает, что из 97 заболевших здоровы 19 человек и один скончался.
Первый ульяновский портал вчера в 08:17
Экономика
Депутат Мосгордумы Андрей Титов: кризис после пандемии будет трамплином развития инноваций
Власти Москвы и раньше уделяли большое внимание развитию высокотехнологичного бизнеса, предоставляли ему дополнительные льготы и поддержку, продолжили оказывать ее непосредственно во время пандемии и готовы продолжать ее в дальнейшем.
ТАСС вчера в 08:30
Общество
Билл Гейтс высказался о теории «чипирования» человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:37
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
Происшествия
Полицейский объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Сотрудник полиции объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском вчера в 15:56
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Происшествия
В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб
Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 8 726
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8 726, до 449 834.
ТАСС 03:35
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев из «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в молодости имел роман с Жанной Фриске.
Культуромания вчера в 12:40
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях.
Известия вчера в 13:51
Происшествия
57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае
За сутки у 57 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:26
Армия и оружие
В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией
В Греции считают возможным военный конфликт с Турцией, однако, предпочитают действовать дипломатическим путем, заявил министр обороны балканской страны Никос Панайотопулос.
Российская газета 03:32
Происшествия
На Урале полицейские избили мужчину без маски
Благодаря свидетелям происшествие попало на видео. Ролик начинается уже с того, что мужчина в синей куртке вырывается у полицейского.
URA.Ru 01:57
Общество
В России появится единый для всех регионов проездной
Минтранс разработает единые стандарты оплаты проезда в городском общественном транспорте, что позволит ввести универсальный билет, которым можно будет оплатить поездку в любом регионе страны.
РБК 01:37
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Ольга» впервые стал отцом
7Дней.ру 03 июня в 10:30
Экономика
Дошли до выручки: оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%
По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
Томский губернатор заявил о халатности врачей с коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что "халатное отношение" некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений.
REGNUM 03:07