Общество

РИА НовостиРИА НовостиНиколая Платошкина посадили под домашний арест

Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин накануне был задержан и отправлен под домашний арест

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Российская газета13:54

Суд в Москве отправил Николая Платошкина под домашний арест

Московский Комсомолец13:44
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Платошкин Николай Николаевич
Российский дипломат
Российский дипломат, политолог и историк. Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Автор переводов зарубежных монографий, политический эксперт на телевидении. Лидер движения «За новый социализм».
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