Общество

РИА НовостиРИА НовостиНиколая Платошкина посадили под домашний арест

Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин накануне был задержан и отправлен под домашний арест

Эхо Москвывчера в 17:03

Николая Платошкина посадили под домашний арест

РИА Новостивчера в 14:13

Суд в Москве отправил Николая Платошкина под домашний арест

Московский Комсомолецвчера в 13:44

Политолога Платошкина обвинили в беспорядках и отправили под домашний арест

Вести.Ruвчера в 14:02

Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

РБКвчера в 14:00

Суд отправил Платошкина под домашний арест

Российская газетавчера в 13:54

Суд отправил под домашний арест Николая Платошкина

RT на русскомвчера в 14:08
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru 03 июня в 11:38
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

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Газета.Ru вчера в 15:14
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
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Общество

В России заявили о готовности вакцины от коронавируса к испытаниям

В России заявили о готовности вакцины от коронавируса к клиническим испытаниям на отобранных ранее военнослужащих.
Lenta.ru вчера в 18:04
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 03 июня в 02:30
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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Общество

Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня

Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов вчера в 06:45
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Газета.Ru вчера в 15:04
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Политика

Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США

Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока – 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
Известия вчера в 17:10
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Общество

В Москве появился новый вид пропусков

МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
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Наука

Ученые установили дату постройки моста на Храмовой горе в Иерусалиме

Израильские археологи выяснили, когда был построен мост, соединяющий Храмовую гору с верхней частью Иерусалима.
Москва 24 вчера в 02:49
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Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Газета.Ru вчера в 11:52
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Общество

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о нарушениях до разлива топлива

В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3. В ходе проверки в 2018 году обнаружили повреждение стен и кровли, а также смещение стенового ограждения.
Lenta.ru 00:25
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 03 июня в 10:47
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Политика

Польша завершила первый этап строительства канала на Балтийской косе

Первый этап работ по строительству канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов.
Известия 01 июня в 21:23
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Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 03 июня в 09:16
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Общество

Единой вакцины от коронавируса не будет, рассказала Анна Попова

Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп, - заявила Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".
Комсомольская правда вчера в 06:31
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Общество

Жилье эконом-класса заменят стандартным жильем

Критерии "стандартного жилья" утвердил Минстрой. Этот термин придет на смену жилью "эконом-класса". Документ вступает в силу 6 июня.
Российская газета вчера в 10:33
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb 03 июня в 11:59
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Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом

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Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru вчера в 06:28
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Здоровье

Минздрав ввел новые правила организации работы медучреждений

Минздрав ввел новые правила организации работы медучреждений с целью снижения риска распространения коронавируса, передает пресс-служба ведомства.
Москва 24 вчера в 07:19
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Здоровье

На Камчатку прибыли врачи из Москвы для борьбы с коронавирусом

Предполагается, что работать на Камчатке они будут до 22 июня. Однако, если потребуется, они могут задержаться еще на какое-то время.
ИА Красная Весна вчера в 23:56
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Гаджеты

Все смартфоны, которые получат Android 11

Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного.
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
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Общество

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском вчера в 17:24
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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
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Платошкин Николай Николаевич
Российский дипломат
Российский дипломат, политолог и историк. Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Автор переводов зарубежных монографий, политический эксперт на телевидении. Лидер движения «За новый социализм».
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