Футбол

Sports.ruSports.ruНиколя Пепе первым за 6 лет сделал дубль в матче ЛЕ, забив со штрафных

Полузащитник «Арсенала» Николя Пепе вышел на замену на 75-й минуте матча группового этапа Лиги Европы с «Витория Гимараэш» (3:2) и оформил дубль.
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Николя Пепе стал игроком недели в Лиге Европы

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Николя Пепе – лучший игрок недели в ЛЕ. Он забил за «Арсенал» два гола со штрафных

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Пепе — лучший игрок недели в Лиге Европы

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