Полузащитник «Арсенала» Николя Пепе вышел на замену на 75-й минуте матча группового этапа Лиги Европы с «Витория Гимараэш» (3:2) и оформил дубль.

Николя Пепе первым за 6 лет сделал дубль в матче ЛЕ, забив со штрафных

Футбол Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.

Наука Крыс научили управлять автомобилем Крыс научили управлять миниатюрным автомобилем. Ученые соорудили небольшую машинку из пластикового контейнера для еды.

Здоровье Чем опасна дифтерия, объяснили врачи Врачи объяснили, что дифтерия опасна тем, что без немедленного лечения около 50% больных могут умереть.

Шоу-бизнес Бородина опровергла наличие тайной сестры Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.

Футбол Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

Политика Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone Трамп никогда не показывал свой смартфон на публике, и пока нет информации, какой именно моделью пользуется, и почему он решил пожаловаться на отсутствие кнопки спустя два года после того, как она исчезла из дизайна.

Экономика Жириновский предложил создать магазины с просрочкой Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил создать торговые точки, где будут реализовываться продукты с истекающим сроком годности.

Шоу-бизнес Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.

Армия и оружие Шойгу: выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений в Азии Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать гонку вооружений не только в Европе, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.