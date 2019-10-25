Футбол
Sports.ruНиколя Пепе первым за 6 лет сделал дубль в матче ЛЕ, забив со штрафных
Полузащитник «Арсенала» Николя Пепе вышел на замену на 75-й минуте матча группового этапа Лиги Европы с «Витория Гимараэш» (3:2) и оформил дубль.
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Футболисты ЦСКА и «Краснодара» не попали в число номинантов на звание игрока недели в ЛЕ
RT на русскомвчера в 18:40
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Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Наука
Крыс научили управлять автомобилем
Крыс научили управлять миниатюрным автомобилем. Ученые соорудили небольшую машинку из пластикового контейнера для еды.
Авто
Bollinger объявил цены на электрическую копию внедорожника Hummer
Американская компания Bollinger Motors объявила цены на свой новый внедорожник, представляющий собой электрическую копию Hummer.
Политика
На Украине анонсировали перезапуск отношений с НАТО
Украина и НАТО вступят в новый формат отношений, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Здоровье
Чем опасна дифтерия, объяснили врачи
Врачи объяснили, что дифтерия опасна тем, что без немедленного лечения около 50% больных могут умереть.
Финансы
Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
Армия и оружие
Россия перебросила в Сирию 300 военных полицейских из Чечни
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Экономика
Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Политика
США приостановили полеты в города Кубы, кроме Гаваны
США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны.
Футбол
Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС
Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Политика
Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone
Трамп никогда не показывал свой смартфон на публике, и пока нет информации, какой именно моделью пользуется, и почему он решил пожаловаться на отсутствие кнопки спустя два года после того, как она исчезла из дизайна.
Экономика
Жириновский предложил создать магазины с просрочкой
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил создать торговые точки, где будут реализовываться продукты с истекающим сроком годности.
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Армия и оружие
Шойгу: выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений в Азии
Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать гонку вооружений не только в Европе, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
Общество
Microsoft получила военный контракт на $10 млрд
«Microsoft получает контракт стоимостью $10 млрд на 10 лет, если все работы будут выполнены», — сообщили в министерстве обороны США.
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой
18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Музыка
В СНГ может появиться свой музыкальный конкурс, подобный «Евровидению»
Крутой отметил, что первый такой фестиваль может состояться уже в 2020 году, в качестве площадки для его проведения рассматривается Алма-Ата.
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".