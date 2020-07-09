Экономика
ФАННилов объяснил влияние прожиточного минимума на рост пенсий в России
Ранее Курская областная дума внесла в Госдуму законопроект изменения механизма расчета федеральной социальной доплаты. Речь идет о том, что выплата прибавки к пенсии будет зависеть от уровня среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год.
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Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.Газета.Ruвчера в 13:25
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Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
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