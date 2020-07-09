Экономика

ФАНФАННилов объяснил влияние прожиточного минимума на рост пенсий в России

Ранее Курская областная дума внесла в Госдуму законопроект изменения механизма расчета федеральной социальной доплаты. Речь идет о том, что выплата прибавки к пенсии будет зависеть от уровня среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год.
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с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен
 в Государственную думу.
Газета.Ruвчера в 13:25

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Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?

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