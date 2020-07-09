с чего всё началось

Ранее Курская областная дума внесла в Госдуму законопроект изменения механизма расчета федеральной социальной доплаты. Речь идет о том, что выплата прибавки к пенсии будет зависеть от уровня среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год.

Нилов объяснил влияние прожиточного минимума на рост пенсий в России

Политика В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.

Футбол В июле пройдет мини-турнир между клубами Франции и Шотландии В рамках возобновления профессионального футбола во Франции на стадионе «Парк ОЛ» состоится мини-турнир.

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,5K

Происшествия В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. 4

Общество Илон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. 2

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,6K

Политика МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 1

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 14

Наука Организм может до выработки антител уничтожить коронавирус COVID-19 В ходе проведенного эксперимента выяснилось, что у 30% пациентов, у которых болезнь протекала бессимптомно, и у всех лиц с выраженными симптомами присутствовал T-клеточный ответ. 92

Общество Что означает для всей страны арест Фургала Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, уйдет ли ЛДПР в отставку и начнутся ли массовые протесты в Хабаровске 1