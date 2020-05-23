Общество

Вести.RuВести.RuНилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Читать в источнике
Комментировать1,7K
с чего всё началось

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.
ПРАЙМвчера в 19:03

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

РИА Новости09:35

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

Газета.Ruвчера в 22:20

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

Lenta.ru04:51

Эксперт анонсировала сокращение пенсионного возраста в России

Московский Комсомолец00:08

Названо условие для сокращения пенсионного возраста в России

URA.Ruвчера в 23:52

Эксперт допустил понижение пенсионного возраста из-за эпидемии

РБК05:23

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

ПРАЙМвчера в 19:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

Astera вчера в 04:07
26
Происшествия

Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы

В Киеве радикалы атаковали офис главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука.
Lenta.ru 09:26
52
Общество

Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома

Правительство РФ выделит на поддержку автопрома, в том числе на закупку машин скорой помощи, льготное автокредитование и лизинг 25 млрд рублей.
Автоновости дня 21 мая в 06:16
36
Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
455
Происшествия

Захватчик банка в Москве задержан в результате штурма

Москва 24 08:15
1,6K
Армия и оружие

Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM вчера в 04:29
32
Здоровье

Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что совпадение плато и пика смертности объясняется законами эпидемиологии.
News.ru вчера в 19:46
38
Наука

До 220 млн человек оказались под угрозой отравления мышьяком

Около 220 миллионов человек на Земле находятся под угрозой отравления мышьяком.
Московский Комсомолец вчера в 14:16
5
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
1,8K
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
992
Общество

В Nord Stream 2 AG прокомментировали решение суда Европейского союза

Суд не отклонил наш иск по существу, в частности, довод о том, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией проекта «Северный поток – 2», — цитирует «РИА Новости» заявление компании.
Известия 20 мая в 12:32
1,2K
Политика

Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
Взгляд.ру 08:41
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском 09:16
87
Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018

Vprognoze.ru 02:54
Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
625
Происшествия

В Астрахани произошла вспышка коронавируса в интернате для престарелых

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление администрации губернатора региона, более 40 жильцов и сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 10:11
18
Происшествия

Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила в своем аккаунте в Twitter, что старшему ребенку 9 лет, младшему 2 года, семья состояла под наблюдением инспектора органов опеки в Невском районе и квартиру получила от государства по программе поддержки многодетных семей.
Вести.Ru 10:06
131
Происшествия

В Прикамье за сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2

За сутки, по состоянию на 23 мая, умерли четыре носителя коронавируса. В одном случае SARS-CoV-2 выявлен у 59-летнего пациента посмертно.
REGNUM 05:02
4
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
901
Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
1,6K
Игры

Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней

Игромания.ру 09:10
1
Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
1,4K
Происшествия

Воронцов стал фигурантом еще одного дела

Вести.Ru 09:37
18
Общество

Из-за вспышки коронавируса закрыты два хутора в Волгоградской области

Вчера, 21 мая на ежедневном совещание журналистам рассказали об очередной вспышке коронавируса в Котельниковском районе - в двух хуторах подцепили инфекцию сразу 27 человек.
Evo-rus.com вчера в 07:24
26
Авто

Выпуск легковых автомобилей в России в апреле упал на 79%

Производство легковых автомобилей в России на фоне карантинных ограничений в апреле 2020 года упало в 5 раз (на 79,2%) до 30 тысяч единиц, следует из данных Росстата.
Автоновости дня вчера в 01:36
34
Шоу-бизнес

56-летний Александр Мохов стал бездомным после развода

Экспресс газета 01:03
6
Футбол

Райан Гиггз: «Пока не сравниваю Бруну с Кантона или ван Перси, но при нем другие заиграли лучше»

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высоко отозвался о полузащитнике Бруну Фернандеше, пришедшем в команду посреди сезона.
Sports.ru 09:12
Единоборства

Нганну считает, что Кормье более сложный соперник, чем Миочич

Юфсбет 04:15
Футбол

Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу после 8 июня

Испанские СМИ сообщают, что премьер-министр Испании Педро Санчес одобрил возвращение большого футбола с 8 июня.
Bobsoccer 08:39
Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
9
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное