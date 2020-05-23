Общество
Вести.RuНилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
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с чего всё началось
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.РИА Новости09:35
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Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
Шоу-бизнес
Вскрылся тайный роман Прохора Шаляпина и Светланы Светличной
Десять лет назад Шаляпин был очень близок с звездой советского кинематографа Светланой Светличной.
Территория новостей вчера в 03:13
Происшествия
В Казани собака насмерть загрызла пожилую хозяйку
В Казани собака загрызла 71-летнюю хозяйку. Об этом сообщает СК России по Республике Татарстан.
Газета.Ru 14:22
Происшествия
Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней.
РИА Новости 11:22
Общество
2988 новых случаев Covid‑19 выявили в Москве
В Москве за минувшие сутки выявили 2988 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период зарегистрировано 158 207 случаев, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с коронавирусом в столице.
РИАМО вчера в 03:37
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Общество
29 сотрудников центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом
Инфекцию выявили у 29 работников центра подготовки космонавтов. Всего на территории Звёздного городка COVID-19 заболели 64 человека.
News.ru 15:41
Общество
В Раде считают, что причиной гибели депутата стало убийство
Депутат Рады Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги из парламентской группы «Доверие» Валерия Давиденко, которого нашли в субботу мертвым в собственном киевском офисе.
Аргументы и Факты 19:44
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Общество
Летом в Москве ожидается экстремальная жара
RT на русском 21:33
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости 16:30
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Здоровье
Ещё три человека скончались за сутки от коронавируса в Забайкалье
За сутки в Забайкальском крае было зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусом, ещё три человека умерли от болезни.
Zabnews.ru 21 мая в 23:32
Происшествия
МЧС ликвидировало нефтяное пятно в акватории Москвы-реки
«21 мая была обнаружена тонкая радужная пленка неизвестного происхождения в месте впадения реки Баньки в реку Москву в районе Павшинской поймы протяженностью вдоль береговой линии Баньки — 500 м и пятно размером 30 на 10 вдоль береговой линии реки Москвы», — сообщили в главке.
РБК 12:59
Здоровье
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Всего на материковой части КНР известно о 82 971 подтверждённом случае заражения новым типом коронавируса, 78 258 человек выписаны из больниц, 4634 скончались.
Life.ru вчера в 21:34
Происшествия
Три лесных пожара локализованы в черте города Читы
Забайкальский рабочий 22:30
Общество
Академик РАН назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Неуязвимость населения к коронавирусной инфекции появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 19:30
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте
Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте Дмитрий Исхаков, похоже, беснуется от безденежья.
Экспресс газета 12:58
Армия и оружие
ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Общество
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 21 мая в 03:25
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 200 млн просмотров
Культуромания вчера в 09:51
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тыс. побитых градом машин
В распоряжении компании из Австралии в общей сложности оказались 4 тыс. автомобилей, пострадавших в результате выпавшего града, размеры которого были сопоставимы с мячом для гольфа.
Tvoe-avto.com 04:16
Здоровье
Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости 20:00
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 01:18