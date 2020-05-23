Общество

Вести.RuВести.RuНилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
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с чего всё началось

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.
РИА Новостивчера в 09:35

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Депутат Госдумы Нилов оценил перспективу снижения пенсионного возраста

Коммерсантъвчера в 13:40

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

РИА Новостивчера в 09:35

В Госдуме оценили перспективы снижения пенсионного возраста

РБКвчера в 11:32

В Госдуме прокомментировали возможность снижения пенсионного возраста из-за безработицы, вызванной пандемией

Фонтанка.Рувчера в 10:55

В Госдуме оценили перспективы снижения пенсионного возраста

Lenta.ruвчера в 10:41

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Вести.Ruвчера в 10:33

В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста

Газета.Ruвчера в 11:56
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Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
Российская газета вчера в 19:42
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
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Происшествия

Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

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Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

Известия 22 мая в 10:52
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Общество

Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

Известия вчера в 19:39
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Общество

NYT отвела первую полосу газеты именам жертв коронавируса в США

В воскресенье газета New York Times отвела всю первую полосу статье о погибших от коронавируса в США.
Московский Комсомолец вчера в 23:28
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
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Музыка

Клип Little Big Uno набрал свыше 100 млн просмотров

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno набрал больше 100 млн просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
Известия 21 мая в 17:54
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Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

RT на русском вчера в 04:47
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Армия и оружие

США намерены заменить вертолеты Ми-17 в Афганистане на свои

ИА Красная Весна вчера в 05:30
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Общество

Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о развитии эпидемиологической ситуации в российских регионах.
Газета.Ru вчера в 23:45
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Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
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Армия и оружие

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

Lenta.ru вчера в 16:52
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Происшествия

В Приморье умер еще один пациент с COVID-19

Еще один человек с коронавирусом умер в Приморье за минувшие сутки, общее число возросло до 15, сообщает правительство региона.
РИА Новости 00:08
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы

Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
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Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

Газета.Ru вчера в 09:04
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Армия и оружие

Курдские боевики угрожают расправой жителям Сирии ради сохранения влияния США

Беспокоит их не активизировавшиеся в этих землях «спящие ячейки» «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация, запрещена в РФ), наличие которых вызывает сильное сомнение, а растущее влияние официального Дамаска и России на население восточных провинций Сирии.
ФАН 22 мая в 13:50
Хоккей

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Возможно, в этом году было реально выиграть с «Салаватом» Кубок Гагарина, но, к сожалению, сезон прекратили.
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
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Энергетика

Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 22 мая в 13:00
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
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Игры

Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней

Игромания.ру вчера в 09:10
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Футбол

Бывший футболист сборной Сербии покончил с собой в 38 лет

Бывший футболист сборной Сербии Милян Мрдакович, известный по игре за харьковский «Металлист», покончил с собой.
Lenta.ru вчера в 16:46
Футбол

«Наполи» хочет получить €200 млн за продажу четырех игроков

"Наполи" хочет получить €200 млн за продажу четырех футболистов в летнее трансферное окно 2020 года, сообщает Football Italia.
Газета.Ru 00:11
Общество

Кадыров обратился к мусульманам по случаю Ураза-байрама

Известия вчера в 16:39
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Общество

В Ростовской области с 25 мая начнется ослабление режима ограничений

На территории Ростовской области с 25 мая возобновят работу непродовольственные магазины, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости.
ФАН 22 мая в 14:25
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Политика

Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Вести.Ru вчера в 22:12
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Политика

В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу

Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
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