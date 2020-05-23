Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.

с чего всё началось

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.

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