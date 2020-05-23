Общество
Вести.RuНилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
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с чего всё началось
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.РИА Новостивчера в 09:35
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RT на русском вчера в 04:47
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Lenta.ru вчера в 14:55
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Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
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Газета.Ru вчера в 09:04
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Курдские боевики угрожают расправой жителям Сирии ради сохранения влияния США
Беспокоит их не активизировавшиеся в этих землях «спящие ячейки» «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация, запрещена в РФ), наличие которых вызывает сильное сомнение, а растущее влияние официального Дамаска и России на население восточных провинций Сирии.
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Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Lenta.ru 22 мая в 13:00
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ФАН 22 мая в 14:25
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